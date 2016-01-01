Все звуки в фильмах – ложь

Сейчас вы посмотрите три видео дождливого дня. Но на одном из них я заменил звук и вместо звука дождя вставил звук жарящегося на сковороде бекона. Подумайте хорошенько, в каком именно видео вы слышите звук жарящегося бекона. Звук дождя, звук дождя, звук дождя. Ну что ж. На самом деле, я вас обманул. Звук бекона – в каждом.

Цель моего эксперимента не в том, чтобы показать, как легко наш мозг принимает ложь. Нам не нужна достоверность. И, затрагивая тему обмана, хочу процитировать одного из моих любимых авторов. В своей пьесе «Упадок искусства лжи» Оскар Уайльд утверждает, что причина посредственности в искусстве состоит в стремлении к излишнему реализму, а шедевры сотканы из лжи, обмана и рассказов о красивых, но выдуманных вещах.

Так что, когда вы смотрите фильм, и там звонит телефон, он на самом деле не звонит в тот момент. Звук звонящего телефона добавили позже, на этапе монтажа в студии. Все звуки, которые вы слышите в фильмах, ненастоящие. Все, кроме разговора героев, – ненастоящее.

Когда вы смотрите фильм и видите птицу, хлопающую крыльями, знайте, что никакую птицу они не записывали. На записи гораздо убедительнее звучит встряхивание простыни или взмах кухонных прихваток. Звук тлеющей сигареты, снятой крупным планом, получается гораздо натуральнее, если скрутить небольшой мячик из полиэтиленовой пленки и дать ему раскрутиться.

Звук ударов чаще всего получают, втыкая нож в какой-нибудь овощ, обычно в капусту. Следующий пример – звук ломающихся костей. На самом деле здесь... ломают сельдерей или замороженный салат. Изготовление правильного звука не то же самое, что поход в супермаркет с посещением овощного отдела. Зачастую это гораздо более сложная задача.

Одну из моих любимых историй рассказал мне Фрэнк Серафини, сотрудник нашего звукового архива и главный саунд-дизайнер таких фильмов, как «Трон», «Звездный путь» и других. Он был в команде студии Paramaunt, выигравшей Оскар за лучший звук для фильма «Охота за Красным октябрем».