Все звуки в фильмах – ложь

Звуковое оформление построено на обмане – почти все звуки, которые вы слышите в фильмах или ТВ-шоу, являются поддельными. Тасос Францолас основал библиотеку звуков, музыки и эффектов Soundsnap.com. У его компании сейчас более одного миллиона пользователей и топ-клиентов, таких как Apple, NASA, HBO, Vice, Konami, Microsoft и Pixar. На лекции TEDxAthens Францолас рассказал о том, как легко обмануть наш мозг и заставить его слышать то, чего не существует.
Сейчас вы посмотрите три видео дождливого дня. Но на одном из них я заменил звук и вместо звука дождя вставил звук жарящегося на сковороде бекона. Подумайте хорошенько, в каком именно видео вы слышите звук жарящегося бекона. Звук дождя, звук дождя, звук дождя. Ну что ж. На самом деле, я вас обманул. Звук бекона – в каждом.
Цель моего эксперимента не в том, чтобы показать, как легко наш мозг принимает ложь. Нам не нужна достоверность. И, затрагивая тему обмана, хочу процитировать одного из моих любимых авторов. В своей пьесе «Упадок искусства лжи» Оскар Уайльд утверждает, что причина посредственности в искусстве состоит в стремлении к излишнему реализму, а шедевры сотканы из лжи, обмана и рассказов о красивых, но выдуманных вещах.
Так что, когда вы смотрите фильм, и там звонит телефон, он на самом деле не звонит в тот момент. Звук звонящего телефона добавили позже, на этапе монтажа в студии. Все звуки, которые вы слышите в фильмах, ненастоящие. Все, кроме разговора героев, – ненастоящее.
Когда вы смотрите фильм и видите птицу, хлопающую крыльями, знайте, что никакую птицу они не записывали. На записи гораздо убедительнее звучит встряхивание простыни или взмах кухонных прихваток. Звук тлеющей сигареты, снятой крупным планом, получается гораздо натуральнее, если скрутить небольшой мячик из полиэтиленовой пленки и дать ему раскрутиться.
Звук ударов чаще всего получают, втыкая нож в какой-нибудь овощ, обычно в капусту. Следующий пример – звук ломающихся костей. На самом деле здесь... ломают сельдерей или замороженный салат. Изготовление правильного звука не то же самое, что поход в супермаркет с посещением овощного отдела. Зачастую это гораздо более сложная задача.
Одну из моих любимых историй рассказал мне Фрэнк Серафини, сотрудник нашего звукового архива и главный саунд-дизайнер таких фильмов, как «Трон», «Звездный путь» и других. Он был в команде студии Paramaunt, выигравшей Оскар за лучший звук для фильма «Охота за Красным октябрем».
Для этого классического фильма о холодной войне, снятого в 90-е годы, их попросили воссоздать звук лопастного винта подводной лодки. Что было проблематично, поскольку найти подводную лодку в Западном Голливуде невозможно. Поэтому они поступили следующим образом: пошли в гости к другу, у которого был бассейн, и Фрэнк прыгнул в этот бассейн «бомбочкой». Под воду они поместили микрофон и еще один микрофон возле бассейна.
Потом они взяли получившийся звук и понизили его на одну октаву, как бы замедляя запись. После этого вырезали бóльшую часть высоких частот и понизили еще на одну октаву. Затем добавили немного плеска с наземного микрофона. Так творческий подход вкупе с технологией породили иллюзию нахождения внутри подводной лодки.
Но мало создать нужные звуки и синхронизировать их с изображением, нужно, чтобы эти звуки органично существовали в мире вашей истории. И лучший способ этого добиться – добавить реверберацию. Это первый звуковой инструмент, о котором я расскажу. Реверберация – это продолжение звука после того, как первоначальный звук закончился. Это что-то вроде отражения звука от всех материалов, предметов и стен, окружающих источник звука.
Возьмем, к примеру, звук ружейного выстрела. Первоначальный звук длится меньше половины секунды. Добавляя реверберацию, мы можем добиться такого звучания, как будто он был записан в ванной или внутри часовни или церкви. Реверберация дает нам много информации о пространстве между слушателем и источником звука. Если представить, что звук – это вкус, то реверберация – что-то вроде запаха этого звука.
Звук с реверберацией, которая намного слабее, чем действие на экране, сразу даст нам понять, что мы слушаем комментатора, рассказчика за кадром, который не участвует в действии на экране. Кроме того, эмоционально интимные моменты в фильмах часто не сопровождаются реверберацией, поскольку именно такое звучание было бы, говори кто-то внутри вашего уха.
И напротив, добавление мощной реверберации к голосу приведет нас к мысли, что то, что мы слышим – это воспоминание или что мы, возможно, находимся в голове героя, или что мы слышим голос Бога. Или, что для фильма еще круче, – голос Моргана Фримена.
Какие еще инструменты или секреты используют саунд-дизайнеры? Что ж, есть одна действительно мощная штука. Это тишина. Несколько мгновений тишины заставят нас обострить внимание. А ведь в западной культуре не принято делать паузы в разговоре. Молчание считается неловким или грубым. Поэтому тишина, предшествующая разговору, вызовет сильное напряжение.
Но такой вещи, как тишина, не существует. Какой-то шум присутствует всегда. В качестве синонима тишины саунд-дизайнеры часто используют «окружение». Окружение – это уникальный набор звуков, характерных для каждого места. Любому месту присущ свой звук, и каждая комната имеет уникальный звук, называемый тоном комнаты.
Пение птиц за окном означает нормальное течение жизни, возможно потому, что люди привыкли слышать этот звук каждое утро вот уже миллионы лет. Напротив, индустриальные звуки человечество услышало относительно недавно. И хотя лично мне они очень нравятся – равно как и одному из моих кумиров Дэвиду Линчу и его саунд-дизайнеру Алану Сплету – индустриальные звуки чаще имеют негативный оттенок.
Звуковые эффекты способны резонировать с нашей эмоциональной памятью. Иногда они могут быть настолько значимы, что становятся полноценным персонажем фильма. Звук грома может означать божественное вмешательство или гнев. Церковные колокола могут напомнить нам о быстротечности времени или о том, что все мы смертны. Звук бьющегося стекла может символизировать конец отношений или дружбы.
Звук – это язык. Он может обмануть нас, перенеся на другой конец света, может изменить наше настроение, может задать темп, может вызвать смех или испуг. Работая над нашей библиотекой звуков, мы стремимся к расширению словаря этого языка. Для чего предлагаем наиболее удобные инструменты саунд-дизайнерам, создателям фильмов, дизайнерам видеоигр и приложений, чтобы они продолжали рассказывать все более интересные истории и создавать все более красивую ложь.