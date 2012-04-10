Все бегут: почему на марафонах собирают деньги и при чем тут медиа

Ни один крупный марафон в Европе, США, Канаде и Австралии сейчас не обходится без благотворительности: спортсмены не только пробегают свои дистанции, но и собирают деньги на различные проекты. Но так было не всегда. Родиной благотворительных забегов считается США.

Марафонский бег стал частью Олимпийских игр с 1896 года (у мужчин). Но в США марафонская мания пришла в начале ХХ века после победы американца Джонни Хейса на летних Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. В том же году, 28 декабря, землетрясение уничтожило сицилийский город Мессина: погибло более 100 000 человек.

В штатах на тот момент жило много выходцев из Италии, которые решили помочь землякам справиться с последствиями землетрясения. С помощью газеты Boston American они организовали сбор средств на помощь жертвам землетрясения и подвязали его к марафону в Бостоне 9 января 1909 года.

Boston American объявила, что будет спонсировать марафон для поддержки жертв землетрясения. 2 января газета вышла с заголовком «Благотворительность - самая большая премия марафона». В сопроводительной статье говорилось, что эта гонка станет первой в мире, где спортсмены будут бороться не только за превосходство в гонке, но и за собранные деньги.