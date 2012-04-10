Все бегут: почему на марафонах собирают деньги и при чем тут медиа

Завтра в Киеве пройдет очередной Kyiv City Marathon. В соцсетях о нем говорят по трем поводам: перекрытые дороги, благотворительность и, собственно, тренировки. Телекритика выяснила, кто и когда решил собирать деньги на марафонах и какая роль в этом у газет.
Ни один крупный марафон в Европе, США, Канаде и Австралии сейчас не обходится без благотворительности: спортсмены не только пробегают свои дистанции, но и собирают деньги на различные проекты. Но так было не всегда. Родиной благотворительных забегов считается США.
Марафонский бег стал частью Олимпийских игр с 1896 года (у мужчин). Но в США марафонская мания пришла в начале ХХ века после победы американца Джонни Хейса на летних Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. В том же году, 28 декабря, землетрясение уничтожило сицилийский город Мессина: погибло более 100 000 человек.
В штатах на тот момент жило много выходцев из Италии, которые решили помочь землякам справиться с последствиями землетрясения. С помощью газеты Boston American они организовали сбор средств на помощь жертвам землетрясения и подвязали его к марафону в Бостоне 9 января 1909 года.
Boston American объявила, что будет спонсировать марафон для поддержки жертв землетрясения. 2 января газета вышла с заголовком «Благотворительность - самая большая премия марафона». В сопроводительной статье говорилось, что эта гонка станет первой в мире, где спортсмены будут бороться не только за превосходство в гонке, но и за собранные деньги.
Как пишет Boston Globe, участие в марафоне было бесплатным, а билеты для зрителей продавались по 25 центов (сейчас это около $6 долларов). Местные компании покрывали расходы на проведение гонки, поэтому все доходы от продажи билетов были направлены в итальянский фонд помощи жертвам землетрясения.
Идею также поддержало 108 бегунов-аматоров. Точной суммы сборов нет, но газета, организаторы и бегуны всего за 8 дней убедили людей пожертвовать итальянцам сотни тысяч долларов. Спустя 100 лет сборы бостонских марафонцев достигли $1,5 млрд на благотворительность, сообщает пресс-центр Boston Athletic Association.
Сейчас Boston Marathon - самый популярный марафон в мире с крупной благотворительной программой, открытой в 1989 году. Ежегодно марафонцы собирают перед стартом более $10-20 млн для поддержки 36 благотворительных организаций, зарегистрированных в программе. Участники марафона при регистрации берут на себя обязательство собрать $5 тыс. на благотворительность и предоставляют организаторам данные своей кредитной карты (не собрал деньги - расплатишься сам).
В Европе один из самых популярных марафонов проходит в Лондоне. Первый благотворительный марафон в Лондоне прошел в 1981 году и сопровождался мощной медийной поддержкой. Марафонцы собирали деньги через газеты, телевидение и среди своих общин.
За 36 лет лондонские марафонцы собрали на благотворитльность, по данным сайта London Marathon, 890 миллионов фунтов стерлингов (в этом году - 61,5 миллионов). Бегуны регистрируют свои кампании на сайте марафона, на других фандрейзинговых платформах и провоцируют сборы с помощью социальных и традиционных медиа.
Несмотря на популярность благотворительных марафонов (и других спортивных мероприятий), некоторые бегуны выступают против этой идеи. Потому что таким образом марафон перестает быть просто спортом и обязывает спортсмена собирать еще и деньги. Особенно это давление ощущается среди общин, привыкших к филантропии.
Но многие спортсмены наоборот с удовольствием присоединяются к фандрейзинговым сборам, потому что когда-то им тоже помогли благотворители. К примеру, в 2012 году подросток Холли Уильямс заболела неходжкинской лимфомой. Она прошла химиотерапию и участвовала в клинических испытаниях, которые спонсировали благотворительные организации.
В 2014 году Уильямс вошла в ремиссию и потому решила совершить с двумя подругами 100-километровую поездку на велосипедах по пустыне Сахара. Перед поездкой она собрала $15 тыс. и перевела их в фонд, который спонсирует исследования лейкемии и лимфомы.
В Украине благотворительные забеги появились 24 года назад. Ежегодно на День Киева в мае «Пробег под каштанами» собирает тысячи киевлян. В 1993 году в пробеге участвовало 150 человек, а в 2010 году - 15 100 человек. Регистрационный взнос участников оргкомитет направляет на помощь Центру детской кардиологии в Киеве (общая сумма превысила $380 тыс.).
Марафоны в Киеве проводятся с 2010 года. Но благотворительная часть стала особенно популярной, начиная с 2014 года, когда в стране усилилось волонтерское движение и открылось много новых благотворительных организаций, научившихся собирать помощь с помощью соцсетей и онлайн медиа.
В этом году на осеннем марафоне бегуны поддерживают 12 благотворительных организаций и собрали свыше 900 тыс. грн помощи.