Впервые в Украине проведут международную серию конференций SMW

Событие состоится с 15 по 16 ноября одновременно в Киеве, Лондоне, Вашингтоне, Цюрихе, Маниле и других городах мира. Вместе с украинскими и заграничными экспертами участники конференции попробуют понять, как остаться частью глобального мира в разделенном обществе.

В течении двух дней будут рассказаны лучшие кейсы по победам и поражениям в коммуникациях, маркетинге и социальных медиа.

Организаторы и кураторы конференции SMW – команда украинской компании Depositphotos. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.