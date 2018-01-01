ТЕЛЕКРИТИКА

Впервые в Украине проведут международную серию конференций SMW

Образование

На Social Media Week Kyiv 2018 будут выступать СММщики из BBC Worldwide, Wix, Берлинского метрополитена и другие профессионалы сферы.


Событие состоится с 15 по 16 ноября одновременно в Киеве, Лондоне, Вашингтоне, Цюрихе, Маниле и других городах мира. Вместе с украинскими и заграничными экспертами участники конференции попробуют понять, как остаться частью глобального мира в разделенном обществе.

В течении двух дней будут рассказаны лучшие кейсы по победам и поражениям в коммуникациях, маркетинге и социальных медиа.

Организаторы и кураторы конференции SMW – команда украинской компании Depositphotos. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

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Образование

Впервые в Украине проведут международную серию конференций SMW

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