Возможна ли журналистика без журналистов

Вы готовы и дальше оставаться на том же уровне или будете развиваться вместе с технологиями? Каждому из вас нужно ответить для себя на этот простой вопрос.

Журналисты думают, что за ними останется аналитика. Однако это иллюзия. Редактор Quill уже научился писать репортажи. Пока он пишет тексты о спорте, потому что в создании такого контента необходима высокая оперативность. Но, возможно, уже завтра Quill будет писать художественные тексты, аналитику и журналистские расследования на основе базы данных.

Postmen уже начал использовать такие технологии в работе. Например, вставлять в алгоритмы крупные куски собранных данных для того, чтобы генерировать потоковые новости и размещать их на ресурсах.

Еще один алгоритм от IBM – Watson выиграл в игру Jeopardy! у Брэда Раттера. Об этом алгоритме писали в журнале Wired и пытались объяснить людям, что его можно применять в генетике, фэшн-индустрии, управлении беспилотными автомобилями, то есть в различных сферах жизни. И такие сложные технологии уже доступны для подключения практически за копейки.