Возможна ли журналистика без журналистов

Как меняются бизнес-стратегии, какие технологии, алгоритмы и навыки понадобятся журналистам уже завтра. Об этом рассказал основатель цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмидь на мастер-классе от Магистерской программы по медиакоммуникациям УКУ.
Вы готовы и дальше оставаться на том же уровне или будете развиваться вместе с технологиями? Каждому из вас нужно ответить для себя на этот простой вопрос.
Журналисты думают, что за ними останется аналитика. Однако это иллюзия. Редактор Quill уже научился писать репортажи. Пока он пишет тексты о спорте, потому что в создании такого контента необходима высокая оперативность. Но, возможно, уже завтра Quill будет писать художественные тексты, аналитику и журналистские расследования на основе базы данных.
Postmen уже начал использовать такие технологии в работе. Например, вставлять в алгоритмы крупные куски собранных данных для того, чтобы генерировать потоковые новости и размещать их на ресурсах.
Еще один алгоритм от IBM – Watson выиграл в игру Jeopardy! у Брэда Раттера. Об этом алгоритме писали в журнале Wired и пытались объяснить людям, что его можно применять в генетике, фэшн-индустрии, управлении беспилотными автомобилями, то есть в различных сферах жизни. И такие сложные технологии уже доступны для подключения практически за копейки.
Речь уже начала трансформироваться из аналоговой в цифровую. Раньше нужно было снизить скорость автомобиля, чтобы навигатор смог распознать голос во время движения. Теперь этого уже не нужно.
Всего пять лет понадобилось Google Translate, чтобы переводы стали намного лучше. Сервис работает благодаря нейроалгоритмам, которые учатся на собственных ошибках.
Следующий этап – это распознавание содержания. Раньше говорили, что компьютер никогда не сможет распознавать слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся, например: «зАмок» и «замОк». Но это тоже изменилось.
Алгоритмы распознают не какое-то отдельное слово, а целые куски языковых конструкций. Поэтому алгоритм прекрасно отличает «каменный замок» и «железный замок». Такая система одновременно анализирует 20-30 критериев. Конечно, что алгоритмы будут ошибаться, однако меньше, чем человек.
Цифровые стратегии лидеров (в медиа) меняются. Ранее стратегия развития приравнивалась к созданной идеи. Теперь она должна соответствовать ценности. Только ценности могут двигать бизнес вперед.
Раньше формула успеха выглядела так: user growth + engagement = market value. И журналисты так и работали. Но по такой же схеме работают и политики в социальных сетях. Они наращивают собственную аудиторию, доносят месседж к аудитории напрямую, чтобы быть ближе к людям и видеть их реакцию.
Аудитория также самостоятельно выбирает, что ей нравится, а что нет. Люди ставят лайки и сами создают контент. Журналисты им для этого не нужны.
Также умирают и бренды. Американские социологические замеры показывают, что все меньше финансово обеспеченных людей ориентируются при покупке на конкретные бренды, как было еще 10 лет назад. Люди не хотят надевать такую же футболку, в которой ходит еще куча потребителей. Интересно быть единственным и иметь уникальную футболку.
Поэтому компании начинают ориентироваться на аутентичность и открытость цифровой среды. И нишевая продукция набирает все большую популярность. Представители Amazon.com отмечают, что сейчас они продают больше нишевых продуктов, чем раньше – брендовых.
Теперь компании планируют свою деятельность в двух направлениях: анализ данных от аудитории и создание нишевых продуктов. Данные – это наше все.
Однажды компания Netflix решила спросить напрямую у своей аудитории: "А что вы хотите смотреть?" Компания собрала и проанализировала большое количество данных, потом собрала актеров, на которых есть спрос, и создала сериал на тему, которая интересует именно людей, а не продюсеров. Так появился House of Сards.
Успех этого сериала объясняется тем, что все было заранее просчитано. Первые отдельные эпизоды показывали в фокус-группах, для того чтобы увидеть и зафиксировать реакцию зрителей.
Чтобы выжить, журналистам нужно научиться находить тренды для общества. Это вряд ли смогут делать машины. Также надо уметь находить причинно-следственные связи и критически мыслить.
Для успешного продвижения собственного бизнеса нужно сформировать четкие критерии относительно своего продукта и не быть изолированным от процессов вокруг. Украинскому рынку нужно избавиться от привычки ориентироваться на гуру, который якобы сделает все сам. Такого не будет.
В будущем будут машины или люди. Будут люди, которые применяют алгоритмы, и менее продуктивные люди. Если вы пропустите момент развития технологий, вы сможете ими пользоваться только как юзер.
Фото обложки: Максим Лисовой