VoxUkraine и Киевская школа экономики создали Центр совершенствования экономической журналистики

Аналитическая платформа VoxUkraine и Киевская школа экономики открывают Центр совершенствования экономической журналистики, сообщается на сайте ресурса.

"Журналисты неоднократно меняли ход истории в Украине и мире. Например, Евромайдана, скорее всего, не было, если бы не журналисты. Но СМИ играют значительную роль не только в революционные времена. Важная задача для них – помогать странам эволюционировать.Мы уверены, что СМИ должны стать четвертой властью и в Украине: быть источником важной информации, формировать повестку дня, контролировать и оценивать политические решения и способствовать экономическому развитию страны", – отмечается в анонсе.

Центр объединяет четыре направления: модульный учебный курс «Экономика, рынки и анализ данных», первый дистанционный курс по экономике для журналистов «Как писать об экономике без ошибок», дискуссионный клуб ведущих редакторов и издателей для обсуждения актуальных вопросов экономики и СМИ, а также исследование медиасферы научными методами.

Среди спикеров – глава VoxUkraine Борис Давиденко, главные редакторы Liga.net и «Интерфакса-Украина» и др.

Презентация центра и дискуссия о роли медиа в обществе состоится 13 сентября в 10:00 по адресу ул. Дмитривская, 92-94.

Фото: Facebook-страница PRESSzvanie.ua