«Vogue – заложник цифровых технологий, 125 лет истории бренда от них не спасают»

Способы потребления информации изменились. Нам нужно переходить в цифровую плоскость и это для нас вызов. Vogue сейчас – это настольная книга, однако возможно, что со временем он превратится из ежемесячного журнала в так называемый table-book. Это будет большое издание с фотографиями и иллюстрациями. А информация в нем не будет привязана к определенным временным промежуткам.

Сейчас Vogue – успешное глянцевое издание в Украине. Аудитория одного номера печатного журнала составляет 75 тыс. людей (это покупка журнала и подписка), также у нас около 125 тыс. вторичной аудитории. Но в онлайне мы проигрываем Cosmopolitan, который рассчитан на большую аудиторию. Также из-за большой активности в Facebook многие считает, что очень популярен сайт у L'Officiel, но на самом деле его посещаемость довольно низкая.

Сейчас трафик Vogue из Facebook составляет 54%, а из Вконтакте – 10%. Также украинский Vogue является лидером в Instagram (у него почти 100 тыс. пользователей), но Instagram работает на узнаваемость бренда, формирование имиджа, продвижение визуального контента, а не на переходы.