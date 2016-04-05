«Vogue – заложник цифровых технологий, 125 лет истории бренда от них не спасают»

Развитие бренда в онлайне, глянец в соцсетях и другие вызовы со стороны цифровых технологий. Конспект лекции руководителя digital-направления Vogue Ukraine Марии Ждановой в Школе журналистики Украинского католического университета.
Способы потребления информации изменились. Нам нужно переходить в цифровую плоскость и это для нас вызов. Vogue сейчас – это настольная книга, однако возможно, что со временем он превратится из ежемесячного журнала в так называемый table-book. Это будет большое издание с фотографиями и иллюстрациями. А информация в нем не будет привязана к определенным временным промежуткам.
Сейчас Vogue – успешное глянцевое издание в Украине. Аудитория одного номера печатного журнала составляет 75 тыс. людей (это покупка журнала и подписка), также у нас около 125 тыс. вторичной аудитории. Но в онлайне мы проигрываем Cosmopolitan, который рассчитан на большую аудиторию. Также из-за большой активности в Facebook многие считает, что очень популярен сайт у L'Officiel, но на самом деле его посещаемость довольно низкая.
Сейчас трафик Vogue из Facebook составляет 54%, а из Вконтакте – 10%. Также украинский Vogue является лидером в Instagram (у него почти 100 тыс. пользователей), но Instagram работает на узнаваемость бренда, формирование имиджа, продвижение визуального контента, а не на переходы.
Медиа также теряют аудиторию без оптимизации под поисковые запросы, и если они долго грузятся. В этом случае вас не спасет 125-летняя история бренда, вы все равно станете заложником технологий.
Другой вызов – «подрывные инновации». Например, New York Times всегда делает качественный контент и постоянно развивается. Однако сейчас существуют такие компании, как BuzzFeed. Они начинают свою работу с контентом очень низкого качества, например, с видео, которые снимали на телефон.
Но у этих видео есть своя аудитория. Это дает им возможность вкладывать в инновации и улучшать качество. И потом возникает момент «взрыва». Получается, что развитие серьезных изданий останавливается на определенном уровне, а BuzzFeed вырывается вперед. Бренды вынуждены тестировать свои идеи с привлечением минимальных средств.
Сейчас у нас есть три вида контента. Ежедневные новости из мира моды (основной контент, дает трафик и линейное развитие); эксклюзивные серии, как карточки на «Медузе», «73 вопроса» на Vogue и тесты на BuzzFeed (работают на лояльность и заставляют стать регулярным читателем); и вирусный контент (работает на резкое увеличение количества подписчиков).
В Facebook конкурентами издания являются все пользователи, создающие собственный контент. Ведь через алгоритмы в ленте новостей появляется только 7-10% от всей информации. Поэтому бренду надо попасть в эти небольшие проценты.
Но основная задача сайта – трафик и аудитория, а в дальнейшем – ее монетизация. Youtube позволяет сразу монетизировать контент за счет рекламы, в Facebook такой возможности нет.
«Аудитория нашего издания – это женщины, которые хотят быть Vogue, но еще не является ими»
Они делают репост ссылки на материал «10 книг украинских издательств, которые нужно прочитать в этом году». Так они показывают, что читают 10 самых крутых книг и знают украинские издательства.
Но мы не получаем с этого трафик, потому что на сайт такие женщины на самом деле не заходят и материал сам по себе не читают. Комментарии (добрые или злые) и репосты не могут быть для нас показателем эффективности, нам нужно количество просмотров материала.
Бренду необходима история. Для журнала Vogue она началась в 1882 году. На самом начале это было издание для узкого круга читателей, рассказывавшее о жизни высшего класса Нью-Йорка. Сегодня при упоминании Vogue возникает ассоциация с «библией моды».
Хотя из контента получается, что журнал не только о моде в узком смысле. Миссия бренда – рассказывать о всех аспектах жизни и показывать культуру в разрезе моды. Сюда входит то, чем живут люди, куда они ходят и какие у них кумиры.
В журнале нет брендбука. Издание задает моду и тренды. Модели plus-size, темнокожие и трансгендеры впервые появились в глянце благодаря Vogue. Все делаем первыми и с привлечением лучших профессионалов.
«Если фотограф сделал что-то для Vogue, а затем поработал с Harper's Bazaar, то дорога в Vogue ему закрыта навсегда»
У издания есть своя позиция относительно происходящих в мире событий. Во время Второй мировой войны американский Vogue рассказывал о беженцах, о том, что происходит во Франции, о хронологии войны. А в 2016 году журнал выразил поддержку Хиллари Клинтон в предвыборной гонке в ненавязчивой манере и призвал людей идти на выборы. Так было всегда.
Если посмотреть сугубо на украинский Vogue, то это журнал, сайт и группы в социальных сетях. Кроме того, организуются вечеринки для позиционирования определенного типа жизни, а также конференции на тему фэшн-бизнеса.
Главной аудиторией журнала являются люди, стремящиеся к совершенству и успешности. Аудитория хочет быть похожей на тех, кто находится на обложке и на страницах журнала. У людей есть потребности становиться лучше, поэтому на такой продукт есть спрос, и такой бренд будет жить.
Фото обложки: Максим Лисовой