Владимир Спиваковский – о том, как научить детей противостоять пропаганде и работать с информацией

Какой может быть реформа образования и новые технологии обучения в школе, как научить детей справляться с избытком информации и почему «журналистика» – это не модно.
Современные учителя должны лучше ориентироваться в море информации и учить этому детей. Взрослый лучше ребенка знает, что и как нужно искать, какой выбирать поисковик, какие ключевые фразы вводить, как их комбинировать, каким сайтам доверять.
Работа с информацией – это процесс, обычный алгоритм. Добыть, распознать, проанализировать, отфильтровать, преломить, отразить, проверить, верифицировать, обогатить и применить. Убедиться, что все получилось неправильно, по алгоритму вернуться к первому пункту и проделать еще 5-6 итераций.
Расхожая фраза о том, что «всему можно научить в интернете» – неправильна. Потому что ребенок не в состоянии самостоятельно разобраться в поисковых запросах и их фильтрации. Он просто растеряется. Взрослый же может ему помочь. И сейчас (впервые в истории) учитель получил право сказать ученику, что он не знает, сколько цилиндров есть в каком-нибудь двигателе, но предлагает ребенку вместе найти эту информацию в интернете, то есть пройти всю цепочку работы с информацией.
Это и есть процесс обучения. Знаете, что происходит потом? Ученик бежит домой и рассказывает маме, какой классный у него учитель, а на следующий день он бежит в школу и предлагает учителю вместе поискать что-нибудь еще. Так учитель учит ребенка учиться.
Есть два вида обучения: формальное и неформальное. Можно, конечно, сделать урок по антипропаганде, попросить детей раскрыть тетради и записать тему. Но это будет малоэффективно. Дело нужно делать между делом.
Мы учим детей неформальным вещам. Тому, что нужно делать списки дел, потому что они позволяют приоритизировать и выделять важное. Тому, что нужно уметь вычеркивать из жизни лишнее и знать, что это лишнее. Это касается ненужных вещей в квартире, на столе, это касается и жизненных ситуаций.
Если у тебя много информации и много дел, то надо быстро сжаться: сделал, переключился, сделал переключился. Так работаю я, и этому учу других. Также у нас есть уроки счастья, харизмы и чувств. И это тоже о приоритетах в жизни и, соответственно, о приоритетах в работе с информацией.
Ежедневно на вашу и мою голову обрушивается водопад информации. И если вы находитесь внутри этого водопада и попытаетесь с ним справиться, вы утонете. Но если сфокусироваться, если развивать клиповое мышление (которое незаслуженно ругают), то с информацией можно справиться. Это единственный способ разгрузить мозг.
В XXI веке детей нужно учить совсем по-другому. К примеру, мы разработали гипермаркет знаний, в котором выложили интегрированные кейсы, заменяющие уроки по предметам, которые всегда были скучны детям. Это позволяет дать максимум знаний в сжатое время.
Детей нужно готовить к компетизму, когда у человека есть все возможные навыки и знания, несколько компетенций, которые помогают ему стать личностью с более высокой капитализацией.
Для детей нужно реформировать систему образования. И не только в стране, но и во всем мире. Как сделать реформу образования эффективной? Нужно получить ответы на 7 базовых и ключевых вопросов:
Зачем учиться?
Сделать карьеру, много зарабатывать или другие цели? Без понимания этого все остальное теряет смысл.
Чему учиться?
От цели, которую вы выбрали, зависит набор необходимых для ее достижения знаний.
Как учиться?
Какие технологии использовать: мел, тряпку, доску, старые журналы XIX века или гаджеты?
Где учиться?
В школе, университете (то есть в кельях, классах), в интернете, парке, за границей, в библиотеке?
Кто будет учить?
Учителя уже безнадежно устарели перед учениками. Ученики быстрее соображают, знают, где искать информацию, а учителя до сих пор боятся на кнопки нажать. Поэтому учителя должны поменять свою роль и функции. Они должны быть не наукодателями, но тьюторами, штурманами, коучами или менторами.
Сколько это стоит и кто платит?
Я в бизнесе уже 30 лет и люблю все считать. Вы удивитесь, но калькуляцию того, сколько должно стоить образование, никто не составлял. Нет сметы на систему образования. На образование дают проценты от ВВП. Но это не говорит о том, насколько эффективно расходуются средства.
Какие результаты мы получим?
Какие знания должны быть у 17-летнего подростка после окончания школы? Какая его капитализация: что он умеет, знает, хочет? Школа должна готовить к тому, чтобы ученик после выпуска уже чего-то стоил, ведь он может и не захотеть учиться в вузе. Школьники сейчас умеют делать веб-сайты, кодировать, у них подвешен язык и они могут продавать по телефону. А есть те, кто владеет техникой 3D-печати. Институт не каждому нужен. Такие же результаты по капитализации могут быть и у школы. Могут быть и у страны.
Даже самые богатые страны (такие, как США, Норвегия или Япония) не довольны своими системами образования. Потому что время меняется, детей учить нужно, а ответов на эти 7 вопросов у них нет.
Цели реформирования системы образования в разных странах сильно отличаются. В Америке цель – быть лучшей страной в мире по всем параметрам. В Англии – чтобы в бюджет Великобритании ежегодно поступало не менее 50 млрд фунтов стерлингов от иностранных студентов. В Польше – выровняться со всей Европой. В Финляндии, Сингапуре и Малайзии – сделать систему образования лучшей в мире.
А в Украине – чтобы все сдали ЗНО. Вы чувствуете амбицию страны? Чувствуете разницу целей?Страна должна ставить амбициозные цели или реализовывать один из трех вариантов:
1. Косметический ремонт (покрасить стены, поменять парты и заменить учебники, форму, не писать красными чернилами и отменить домашние задания). Мажет ли это быть реформой? Почему нет.
2. Существенная смена всех элементов образования. Вместо учебников – компьютер, вместо мела и доски – интерактивные методы обучения, вместо простых учителей – тьюторы и менторы. И это тоже может быть реформой;
3. Создать систему образования мирового уровня. Я понимаю весь пафос этих слов, но тем не менее. Это возможно и я знаю примеры. Я своих учеников всегда учу: нужно целиться в луну. И даже если ты в нее не попадешь, ты будешь вращаться среди звезд. Ты также можешь целиться в урну и попасть в нее, но возле урны будет вращаться и ваша жизнь.
Время сейчас непростое, информацию часто искажают. И самым востребованным жанром в журналистике является docutainment – смесь документалистики и развлечений. И вы никогда не распознаете, где фактаж, а где воображение и домыслы.
Мир живет всем новым. Кто раньше думал о дронах или биткоинах? Но именно о них сейчас надо писать и об этом будут читать. Мир живет дополненной реальностью. Мы же не ощущаем реальности и не знаем, что происходит вокруг нас. Мы не знаем, что происходит на Донбассе, в политикуме, с горячей и холодной водой.
Реальность уходит в прошлое, и никто в этом не виноват. Никого уже не интересуют ваши статьи, основанные только на фактах. Читателю еще нужно дать пищу для ума. Аналитика тоже неинтересна. Теперь важнее синтез, важнее конструирование и сочетание несочетаемого. Когда последняя строка в абзаце, как контрапункт в музыке, запоминается, переламывает, подтверждает или уводит в сторону.
В отрасли есть проблема: люди меньше читают, журналисты слабее пишут. Вы думаете, что это потому, что плохо детей учат в школе. В основном вы правы. Однако, это только верхушка айсберга. Нужно понимать, что вообще собой представляет журналистика.
Само название вашей профессии стало архаичным, ведь журналы уже плохо продаются, и люди перестают ими зачитываться. А вы по-прежнему называетесь журналистами, как в XIX веке. В прежней парадигме журналистики вас учат тому, что уже никому не нужно, никто не читает и не пользуется.
Слова имеют значение. Поэтому надо переименовать профессию и добиться того, чтобы она звучала по-новому, с новыми акцентами, видением будущего, чтобы само слово привлекало людей читать. Около журналистики есть такие профессии, как копирайтер, рерайтер, и из этих названий примерно понятно, чем занимается человек.
Как могла бы называться ваша профессия по-новому, чтобы привлекать, быть броской и яркой? Есть слово «cool» и профессия могла бы называться coolwriter. Новое название принесло бы новые смыслы, шаблоны и другую стилистику письменности: никаких вводных слов, короткие предложения, много прямой речи, перескакиваний, динамики, обилие глаголов. Словом, американистический текст.
Я понимаю всю пафосность и фантастику того, о чем говорю. Но люди привыкают ко всему, и к новым терминам в том числе.