Владимир Спиваковский – о том, как научить детей противостоять пропаганде и работать с информацией

Современные учителя должны лучше ориентироваться в море информации и учить этому детей. Взрослый лучше ребенка знает, что и как нужно искать, какой выбирать поисковик, какие ключевые фразы вводить, как их комбинировать, каким сайтам доверять.

Работа с информацией – это процесс, обычный алгоритм. Добыть, распознать, проанализировать, отфильтровать, преломить, отразить, проверить, верифицировать, обогатить и применить. Убедиться, что все получилось неправильно, по алгоритму вернуться к первому пункту и проделать еще 5-6 итераций.

Расхожая фраза о том, что «всему можно научить в интернете» – неправильна. Потому что ребенок не в состоянии самостоятельно разобраться в поисковых запросах и их фильтрации. Он просто растеряется. Взрослый же может ему помочь. И сейчас (впервые в истории) учитель получил право сказать ученику, что он не знает, сколько цилиндров есть в каком-нибудь двигателе, но предлагает ребенку вместе найти эту информацию в интернете, то есть пройти всю цепочку работы с информацией.

Это и есть процесс обучения. Знаете, что происходит потом? Ученик бежит домой и рассказывает маме, какой классный у него учитель, а на следующий день он бежит в школу и предлагает учителю вместе поискать что-нибудь еще. Так учитель учит ребенка учиться.