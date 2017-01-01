Что такое вебизод и как его снимать

Один из лучших примеров вебизода – у сериала Walking Dead ( «Ходячие мертвецы»). Они снимают полноценное кино. Я даже не говорю о том, что это удобно производить для студии, потому что они сняли дополнительный контент на тех же декорациях. Ведь декораций там задействовано тоже мало. Однако подход к съемкам вебизода такой же, как к полноценному продукту. Они протянули всю эту историю.

Для сериала это было дополнительное продвижение, один из каналов маркетинга, который сработал на лояльность и охват аудитории. При этом это дополнительные просмотры, на которых студия зарабатывает деньги. Для студии – это промо, которое повышает количество просмотров основного продукта.

Eсть и плохой пример. Компания Lego под выход «Lego Friends» (сериал для девочек) запускает вебизоды, но их никто не смотрит и у них максимум 400 тыс.просмотров. Для такой компании это ничего. Они осознали свои ошибки и сделали своих героев более похожими на свои игрушки, и количество просмотров значительно выросло.

Местный пример, который очень мне нравится. Есть такие ребята Room Factory. Это платформа блогеров и они запустили свой полноценный веб-сериал «Короче говоря».

Это короткие и смешные серии. Есть мужская версия и женская. Я считаю, что это идеальный местный кейс.