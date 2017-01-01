ТЕЛЕКРИТИКА

Что такое вебизод и как его снимать

Что нужно знать о мини-сериалах, которые дополняют основной сюжет фильма

Образование

Вебизод – это короткий эпизод, предназначенный для показа в интернете и дополняющий сюжет полноценного фильма или сериала. Сколько должен длиться вебизод, что в нем самое важное и какой сериал ввел моду на этот жанр.


Генеральный продюсер телеканала ТЕТ, член жюри фестиваля «Де кіно. Епізод 2» Виктория Шульженко провела мастер-класс на тему вебизодов. «Телекритика» записала самые интересные моменты ее выступления.

Что такое вебизод?

Вебизоды условно можно разделить на три категории: 1. Что-то связанное с оффлайн-контентом. Когда вебизод выступает в роли приквела или сиквела к фильму или сериалу и раскрывает эфирный контент. 2. Вебизод может быть самостоятельным сериалом. 3. Вебизод используется в коммерческих целях.

На американском ТВ вебизоды достаточно распространены. Многие сериалы используют этот жанр для поддержания лояльности аудитории или для ее расширения. Одними из первых создавать вебизоды начали к сериалу LOST («Остаться в живых»), когда углублялись в историю каждого из героев. Сама форма работы вебизодов как части чего-то оффлайнового отлично работает. Они могут дополнять сюжетную линию или расширять ее. Например, ввести второстепенного героя.

Примеры вебизодов

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Один из лучших примеров вебизода – у сериала Walking Dead ( «Ходячие мертвецы»). Они снимают полноценное кино. Я даже не говорю о том, что это удобно производить для студии, потому что они сняли дополнительный контент на тех же декорациях. Ведь декораций там задействовано тоже мало. Однако подход к съемкам вебизода такой же, как к полноценному продукту. Они протянули всю эту историю.

Для сериала это было дополнительное продвижение, один из каналов маркетинга, который сработал на лояльность и охват аудитории. При этом это дополнительные просмотры, на которых студия зарабатывает деньги. Для студии – это промо, которое повышает количество просмотров основного продукта.

Eсть и плохой пример. Компания Lego под выход «Lego Friends» (сериал для девочек) запускает вебизоды, но их никто не смотрит и у них максимум 400 тыс.просмотров. Для такой компании это ничего. Они осознали свои ошибки и сделали своих героев более похожими на свои игрушки, и количество просмотров значительно выросло.

Местный пример, который очень мне нравится. Есть такие ребята Room Factory. Это платформа блогеров и они запустили свой полноценный веб-сериал «Короче говоря».

Это короткие и смешные серии. Есть мужская версия и женская. Я считаю, что это идеальный местный кейс.

Требования к вебизоду

Это короткая форма, продолжительностью 3–10 минут. Однако, на самом деле уже после седьмой минуты почти никто не смотрит. Доминирует над всем идея. Также важна команда, с которой вы работаете. Вебизод – это как минисериальный контент для интернета, который использует те же структурные элементы, как и любой сериальный продукт. Там есть монтаж, звук, продвижение.

«Вебизод может дополнять основную сюжетную линию или расширять ее»

Я пыталась проанализировать, какие жанры среди вебизодов популярнее, но так и не нашла четкого мнения или исследования на эту тему. Я считаю, что в интернете уже очень редко встречаются чистые жанры.

Самое важное – длительность. Краткость – сестра таланта и успеха. Первые 10 секунд сделают вам остальные 06:50. Если вы не зацепили за 10 секунд, то дальше можно и не стараться.

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Что такое вебизод и как его снимать

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