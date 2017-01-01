Что такое вебизод и как его снимать

Вебизод – это короткий эпизод, предназначенный для показа в интернете и дополняющий сюжет полноценного фильма или сериала. Сколько должен длиться вебизод, что в нем самое важное и какой сериал ввел моду на этот жанр.
Что такое вебизод?
Вебизоды условно можно разделить на три категории: 1. Что-то связанное с оффлайн-контентом. Когда вебизод выступает в роли приквела или сиквела к фильму или сериалу и раскрывает эфирный контент. 2. Вебизод может быть самостоятельным сериалом. 3. Вебизод используется в коммерческих целях.
На американском ТВ вебизоды достаточно распространены. Многие сериалы используют этот жанр для поддержания лояльности аудитории или для ее расширения. Одними из первых создавать вебизоды начали к сериалу LOST («Остаться в живых»), когда углублялись в историю каждого из героев. Сама форма работы вебизодов как части чего-то оффлайнового отлично работает. Они могут дополнять сюжетную линию или расширять ее. Например, ввести второстепенного героя.
Примеры вебизодов
Один из лучших примеров вебизода – у сериала Walking Dead ( «Ходячие мертвецы»). Они снимают полноценное кино. Я даже не говорю о том, что это удобно производить для студии, потому что они сняли дополнительный контент на тех же декорациях. Ведь декораций там задействовано тоже мало. Однако подход к съемкам вебизода такой же, как к полноценному продукту. Они протянули всю эту историю.
Для сериала это было дополнительное продвижение, один из каналов маркетинга, который сработал на лояльность и охват аудитории. При этом это дополнительные просмотры, на которых студия зарабатывает деньги. Для студии – это промо, которое повышает количество просмотров основного продукта.
Eсть и плохой пример. Компания Lego под выход «Lego Friends» (сериал для девочек) запускает вебизоды, но их никто не смотрит и у них максимум 400 тыс.просмотров. Для такой компании это ничего. Они осознали свои ошибки и сделали своих героев более похожими на свои игрушки, и количество просмотров значительно выросло.
Местный пример, который очень мне нравится. Есть такие ребята Room Factory. Это платформа блогеров и они запустили свой полноценный веб-сериал «Короче говоря».
Это короткие и смешные серии. Есть мужская версия и женская. Я считаю, что это идеальный местный кейс.
Требования к вебизоду
«Вебизод может дополнять основную сюжетную линию или расширять ее»
Я пыталась проанализировать, какие жанры среди вебизодов популярнее, но так и не нашла четкого мнения или исследования на эту тему. Я считаю, что в интернете уже очень редко встречаются чистые жанры.
Самое важное – длительность. Краткость – сестра таланта и успеха. Первые 10 секунд сделают вам остальные 06:50. Если вы не зацепили за 10 секунд, то дальше можно и не стараться.