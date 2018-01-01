В Киеве пройдет бизнес-фестиваль для малого и среднего бизнеса

Благодаря фестивалю Украина войдет в число 170 стран мира, в которых пройдут тысячи событий, вдохновляющих на старт и развитие собственного бизнеса и связывающих предпринимателей с потенциальными сотрудниками, наставниками и инвесторами.

Цель проведения мероприятия – обеспечить 3000 предпринимателей качественным и доступным обучением. В прошлом году Get Business Festival открыл такие возможности для 2650 предпринимателей со всей Украины.

Get Business Festival 2018 отвечает требованиям современной бизнес-среды в постоянном совершенствовании и непрерывном обучении. В 2018 году, помимо лекториев и практикумов (в области стратегии, маркетинга, финансов, IT, PR и продаж), менторских сессий от ведущих СЕО и собственников бизнесов, пройдут активности, посвященные личной эффективности, женскому предпринимательству, обмену опытом в формате «предприниматель – предпринимателю». Отдельное внимание будет уделено теме экспорта.

Кроме того, предпринимателям предложат новый формат поиска точек роста для своего бизнеса – «Перезагрузка». Пять членов советов директоров нескольких крупнейших компаний страны будут готовы уделить 45 минут предпринимателям, ищущим формы и инструменты ускорения и большей устойчивости своего бизнеса.

«Развитием малого и среднего бизнеса ekonomika+ системно занимается более десяти лет. Но только в прошлом году, спустя девять лет, мы доросли до организации по-настоящему большого фестиваля для предпринимателей. В этом году благодаря расширению форматов обучения на самом фестивале, а также проведению конкурса устойчивых решений среди компаний малого и среднего бизнеса «СТАЛО» мы намерены объединить более 3000 предпринимателей и помочь найти ответы на их вопросы. Спикерский состав Get Business Festival 2018 – это не только опытные и начинающие предприниматели, но также представители ведущих локальных, международных и государственных компаний», – комментирует организатор фестиваля Ирина Рубис, СЕО бизнес/медиа бюро ekonomika+.

Полная программа мероприятия доступна здесь.

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