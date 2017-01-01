Урок мечты: в начале учебного года маленьких украинцев ждет необычное занятие

Урок-игра будет длится стандартные 45 минут. За это время учителя расспросят учеников о мечтах и посоветуют, как их осуществить. Основная задача – вдохновить детей перед учебным забегом увидеть безграничный мир своих возможностей.

«Учителя могут научить детей мечтать амбициозно, могут вдохновить мечтать ярко. А дети, которые ярко мечтают, вырастают в счастливых взрослых, которые готовы работать ради достижения этих мечтаний», – рассказала глава общественной организации «Освіторія» Зоя Литвин.

На портале «Освіторія Медіа» открыт доступ ко всем материалам для подготовки «Уроку мрії». Чтобы присоединиться и провести такой урок – можно скачать все материалы тут.

«Я верю, что этот урок поможет детям открыться, почувствовать вдохновение и найти свою мечту. Представляете, 30 учеников класса, зацикленных на компьютерных игрушках, вдруг трансформируются в космонавтов, изобретателей, чудо-техников и дизайнеров – в настоящих мечтателей, которые стараются, чтобы их мечта осуществилась!» – поделилась своими ожиданиями Лидия Таран, фея проекта «Здійсни мрію».