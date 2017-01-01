Урок мечты: в начале учебного года маленьких украинцев ждет необычное занятие

Во вторник, 4 сентября, в школах по всей Украине дети расскажут о своих мечтах на специальном уроке, концепцию которого разработали лучшие учителя – финалисты премии Global Teacher Prize Ukraine 2017 – вместе с командой «Освіторії» и телеведущей Натальей Мосейчук.
В июне этого года Украинская маркетинговая группа, «1+1 медиа», фонд «Ты не один» и проект «Здійсни мрію» представили социологические исследования «О чем мечтают дети?». По результатам исследований, почти все украинские дети не умеют мечтать: только 5% детей имеют большие мечты, а остальные под мечтами понимают в основном желания развлечений, путешествий, материальных и практичных вещей.
Мечты не считаются в семье чем-то серьезным. Эту ситуацию решили исправить при помощи урока, потому что именно мечта, по мнению организаторов занятия, открывает человеку его настоящее жизненное призвание.
Урок-игра будет длится стандартные 45 минут. За это время учителя расспросят учеников о мечтах и посоветуют, как их осуществить. Основная задача – вдохновить детей перед учебным забегом увидеть безграничный мир своих возможностей.
«Учителя могут научить детей мечтать амбициозно, могут вдохновить мечтать ярко. А дети, которые ярко мечтают, вырастают в счастливых взрослых, которые готовы работать ради достижения этих мечтаний», – рассказала глава общественной организации «Освіторія» Зоя Литвин.
На портале «Освіторія Медіа» открыт доступ ко всем материалам для подготовки «Уроку мрії». Чтобы присоединиться и провести такой урок – можно скачать все материалы тут.
«Я верю, что этот урок поможет детям открыться, почувствовать вдохновение и найти свою мечту. Представляете, 30 учеников класса, зацикленных на компьютерных игрушках, вдруг трансформируются в космонавтов, изобретателей, чудо-техников и дизайнеров – в настоящих мечтателей, которые стараются, чтобы их мечта осуществилась!» – поделилась своими ожиданиями Лидия Таран, фея проекта «Здійсни мрію».