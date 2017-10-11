UMESchool бесплатно научит журналистов создавать, продвигать и продавать контент

Ukrainian Media E-School (UMESchool) открыла набор на бесплатные курсы «Онлайн маркетинг и монетизация» и «Корпоративные финансы» в режиме дистанционного обучения online. К обучению приглашаются медиаспециалисты, журналисты, владельцы интернет-СМИ, маркетологи и т.д., сообщает Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАМ).

Курсы являются бесплатными и стартуют при поддержке НАМ и Deutsche Welle Akademie.Для регистрации необходимо на платформе UMESchool выбрать необходимый курс и заполнить заявку.