UMESchool бесплатно научит журналистов создавать, продвигать и продавать контент

Ukrainian Media E-School (UMESchool) открыла набор на бесплатные курсы «Онлайн маркетинг и монетизация» и «Корпоративные финансы» в режиме дистанционного обучения online. К обучению приглашаются медиаспециалисты, журналисты, владельцы интернет-СМИ, маркетологи и т.д., сообщает Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАМ).
Курсы являются бесплатными и стартуют при поддержке НАМ и Deutsche Welle Akademie.Для регистрации необходимо на платформе UMESchool выбрать необходимый курс и заполнить заявку.
"Обучение позволит участникам получить новые знания и углубить уже существующие знания и умения в вопросах: создание, продвижение и продажа контента, монетизация СМИ и планирование финансовой деятельности в СМИ", – анонсируют в НАМ.
В качестве тренеров выступят специалист по маркетингу и продвижению медиа Вера Черныш и эксперт в области корпоративных финансов, бывший финансовый топ-менеджер медиахолдингов StarLightMedia и «Медиа группа Украина» Анна Авраменко.
Напомним, Ukrainian Media E-School – это курсы повышения квалификации для журналистов и медиаменеджеров.
Фото: Максим Лисовой