ТЕЛЕКРИТИКА

УКУ запустил сервис для журналистов по поиску экспертов

Образование

На сайте Украинского католического университета заработал сервис для сотрудников СМИ «Найти эксперта» в различных областях знаний.

"Если Вы журналист и ищете эксперта, который бы предоставил профессиональный комментарий или справочную информацию на тему, которую Вы освещаете, Украинский католический университет предлагает функцию «Найти эксперта». Вы можете искать, введя ключевое слово в поиск или конкретную фамилию человека", – сообщается на сайте университета.

Новый сервис находится в подразделе «Для СМИ» раздела «Медиа». Средисфер знаний, по которым можно там эксперта – в частности, журналистика, медиакомуникации, право, религия, история и археология, реабилитационная медицина, психология, управление технологиями и др.

Фото: ucu.edu.ua

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