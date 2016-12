Учиться не поздно: возможности января

1 января, Великобритания

Дедлайн подачи заявок на конкурс для начинающих новостных стартапов от Глобальной сети редакторов (GEN) и Journalism.co.uk, организует конкурс новостных стартапов.Организаторы рекламируют победителей, знакомят с руководителями СМИ по всему миру и предоставляют возможность получить консультации членов правления GEN. Размер внешнего финансирования стартапа не должен превышать 1 млн евро. Подробности тут.

5 января, США, Германия и Польша

Дедлайн подачи заявок на получение стипендии для молодых журналистов-аспирантов на исследование темы Холокоста в рамках программы Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE). 10-15 студентов проведут исследование на тему того, какую роль сыграли журналисты в нацистской Германии и в истории Холокоста. Подробности тут.

5 января, Нью-Йорк

Дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе для фотографов и журналистов от Фонда Magnum и Высшей школы журналистики Городского университета Нью-Йорка. Победители конкурса получат стипендию «Фотография и социальная справедливость». Подробности тут.

5 января, Великобритания

Дедлайн подачи заявок и работ на конкурс Sony World Photography Award от World Photography Organisation. Участвовать могут фотографы-профессионалы и любители со всего мира. Подробности тут.



8 января, США

Дедлайн подачи заявок на участие в 12-недельной стажировке Global News Internship от агентства Associated Press. Стажировки предназначены для студентов, желающих изучать многоформатную журналистику. Обучение планируется в Чикаго, Далласе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Финиксе, Сан-Франциско или Вашингтоне. А также в таких городах, как Амман, Афины, Бангкок, Лондон, Мехико, Нью-Дели, Прагу, Рио-де-Жанейро и Токио. Подробности тут.



9 января, США



Дедлайн подачи заявок на получение стипендии проекта Global Gender Parity Initiative от New America. Проект занимается исследованиями в области журналистики. В конкурсе Reporting Project on Unpaid Work Issues Around the World могут участвовать опытные журналисты, которые рассказывают истории о людях, бесплатно ухаживающих о других людях. Подробности тут.