Учиться не поздно: возможности января

Самое время подумать, куда подать документы во время новогодних праздников. Мы собрали несколько отличных стажировок и курсов с январскими дедлайнами для заявок.
1 января, Великобритания
Дедлайн подачи заявок на конкурс для начинающих новостных стартапов от Глобальной сети редакторов (GEN) и Journalism.co.uk, организует конкурс новостных стартапов.Организаторы рекламируют победителей, знакомят с руководителями СМИ по всему миру и предоставляют возможность получить консультации членов правления GEN. Размер внешнего финансирования стартапа не должен превышать 1 млн евро. Подробности тут.
5 января, США, Германия и Польша
Дедлайн подачи заявок на получение стипендии для молодых журналистов-аспирантов на исследование темы Холокоста в рамках программы Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE). 10-15 студентов проведут исследование на тему того, какую роль сыграли журналисты в нацистской Германии и в истории Холокоста. Подробности тут.
5 января, Нью-Йорк
Дедлайн подачи заявок на участие в конкурсе для фотографов и журналистов от Фонда Magnum и Высшей школы журналистики Городского университета Нью-Йорка. Победители конкурса получат стипендию «Фотография и социальная справедливость». Подробности тут.
5 января, Великобритания
Дедлайн подачи заявок и работ на конкурс Sony World Photography Award от World Photography Organisation. Участвовать могут фотографы-профессионалы и любители со всего мира. Подробности тут.
8 января, США
Дедлайн подачи заявок на участие в 12-недельной стажировке Global News Internship от агентства Associated Press. Стажировки предназначены для студентов, желающих изучать многоформатную журналистику. Обучение планируется в Чикаго, Далласе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Финиксе, Сан-Франциско или Вашингтоне. А также в таких городах, как Амман, Афины, Бангкок, Лондон, Мехико, Нью-Дели, Прагу, Рио-де-Жанейро и Токио. Подробности тут.
9 января, США
Дедлайн подачи заявок на получение стипендии проекта Global Gender Parity Initiative от New America. Проект занимается исследованиями в области журналистики. В конкурсе Reporting Project on Unpaid Work Issues Around the World могут участвовать опытные журналисты, которые рассказывают истории о людях, бесплатно ухаживающих о других людях. Подробности тут.
10 января, Дания
Дедлайн подачи заявок от студентов-бакалавров на получение стипендии на получение степени магистра в области журналистики от Erasmus Mundus. Участники проведут первый год, обучаясь в Университете Орхуса в Дании, а второй год – в одном из европейских университетов-партнеров: Амстердамском университете, Лондонском городском университете, Гамбургском университете или Университете Суонси. Подробности тут.
10 января, Япония
Дедлайн подачи работ на международный фотоконкурс для профессионалов и любителей от компании Olympus. Фотографии участвуют в четырех категориях: сила жизни, тесные связи, места, которые вдохновляют, и необычные идеи. Главный приз - 1 млн японских иен и фототехника. Подробности тут.
10 января, Украина
Дедлайн подачи заявок на Программу малых грантов на создание медиаматериалов от Internews и Интерньюз-Украина о людях, подвергшихся воздействию конфликта на востоке Украины. Участвовать могут печатные, вещательные и онлайн-СМИ, а также блогеры и общественные организации. Сумма гранта на один материал - до $1 тыс. Подробности тут.
13 января, США
Дедлайн подачи заявок на двухгодовую стипендию Hearst Fellowship. Стипендиаты принимают участие в двух 12-месячных стажировках в ведущих городских газетахкорпорации Hearst. Заявки могут подавать выпускники колледжей или другие кандидаты с опытом работы в журналистике или смежных областях. Подробности тут.
20 января, США
Дедлайн подачи заявок на получение грантов от Национального фонда в поддержку демократии (NED). Участвовать могут независимые медиаорганизации, общественные группы и ассоциации. Средний грант дается на 12 месяцев и размером около $50 тыс. Подробности тут.
20 января, США
Дедлайн подачи заявок и конкурсных 3-6-минутных фильмов на The Girls Impact the World Film Festival 2017. Принимаются работы о проблемах, с которыми стадкиваются женщины: агрессия, сексизм, насилие, дискриминация и так далее. Участниками могут быть школьники или студенты бакалавриата не старше 25 лет. Подробности тут.
22 января, Белоруссия
Дедлайн приема статей на международный конкурс Belarus in Focus 2016. Статьи могут касаться политики, экономики, международных и общественных связей, культуры и всего другого, что связано с Белоруссией. Участвовать могут журналисты со всего мира. Подробности тут.
31 января, Тбилиси
Дедлайн подачи работ для участия в Международном фестивале документального кино CinéDOC (11-16 мая, Грузия). В программе фестиваля – международный, региональный и молодежный конкурсы, а также конкурс CivilDOC для фильмов о правах человека. Подробности тут.
31 января, США
Дедлайн подачи заявки на участие в программе для журналистов из стран с низким доходом от Institute for the Study of Human Rights (ISHR). Программа по защите прав человека (Human Rights Advocates Program) начнется во второй половине августа и продлится до середины декабря 2017 года. Подробности тут.
31 января, Великобритания
Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Оксфордского университета от Института по изучению журналистики Reuters. Стипендии сроком на три или шесть месяцев дает опытным журналистам возможность критически осмыслить свою профессию, работая над исследованием под руководством ученых. Подробности тут.
31 января, США
Дедлайн подачи заявок на получение премии для журналистов печатных медиа, блогеров, которые пишут о коррупции от TRACE International. В конкурсе на лучшее журналистское расследование случаев подкупа в сфере коммерции могут участвовать работы, опубликованные в 2016 году. Подробности тут.
1 февраля, Гарвард
Дедлайн подачи заявок на получение стипендии Центра Джоан Шоренштейн в Гарварде от Гарвардского института госуправления им. Джона Ф. Кеннеди. Участвовать могут журналисты с минимум пятилетним опытом работы, соискатели также должны быть заинтересованы в исследованиях и обмене опытом в области общественной политики и политических вопросов. Стипендия: $30 тыс., но затраты на проезд и проживание не покрываются. Подробности тут.
1 февраля, Канада
Дедлайн подачи заявок на получение стипендии от Школы международных отношений им. Мунка при Университете Торонто на прохождение курса по журналистики. Участвовать могут специалисты в любых областях, заинтересованные в освещении тем, связанных со своей профессией, в режиме полной или частичной занятости в СМИ по всему миру. Подробности тут.