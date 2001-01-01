Томас Дворжак: «Ради истории я пожертвую языком фотографии»

Томас Дворжак - фотожурналист и президент международного агентства Magnum Photos. О своем опыте работы документалиста на войне Дворжак рассказал на встрече от Школы Bird In Flight и группы Ukrainian street photography.
Фоторепортер Томас Дворжак родился в 1972 году в небольшом баварском городе и от скуки сбежал оттуда в 19 лет. Он уехал на Кавказ и провел там около 10 лет, снимая и освещая различные военные конфликты в Чечне, Абхазии и Нагорном Карабахе. С 2004 года Дворжак является членом международного агентства Magnum Photos, а в этом году стал его президентом.
Дворжак освещал главные военные конфликты в частности на Балканах, в Ираке, Косово, Ливии, Египте и Афганистане, снимал последствия терактов 9/11 и урагана «Катрина», был фотографом президента Грузии Михаила Саакашвили. Его работы публиковали журналы Time Magazine и New Yorker. Автор фотокниг: Kavkaz (2010), Taliban (2002), M*A*S*H* IRAQ (2006), Beyond Sochi (2013), Instagram Collection” (2013-2017).
Кавказ
Caucasus from Magnum Photos on Vimeo.
Дворжак рассказал, что учился фотографии сам. А в работе над фотокнигой «Кавказ» ему помогла русская литература, которую фотограф изучал перед поездкой на Кавказ. Для проекта он использовал тексты Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина о Кавказе.
Потом по приглашению друга Дворжак переехал в Косово и там уже стал снимать в цвете, хотя раньше никогда не хотел этого делать. Это принесло автору первые заказы. В 2004 году Томас Дворжак попал в Magnum Photos и стал коммерческим фотожурналистом: «Для меня это было очень необычным событием, странным».
Талибан
Дворжак говорит, что события 11 сентября 2001 года стали переломными для целого поколения фотографов. «Это был золотой период фотожурналистики с множеством заказов. Для нас тогда изменилось все: в мире стало много конфликтов, которые породили целую группу репортеров, снимавших войны, поколение 11 сентября».
Проект «Талибан» родился после поездки Томаса Дворжака в Афганистан в 2002 году во время падения режима талибов. Там он нашел целую коробку со снимками афганских фотографов студии Shah Zadah, Roshan и Nazir Photographer, которые снимали талибов на фоне фотообоев с видами Швейцарии и ретушировали их снимки.
Ценность фотографий заключается в том, что по религиозным соображениям талибы запрещают любое изображение или фотографию живых существ (млекопитающих). Когда же в Афганистане вновь разрешили фотографии на паспорт, талибы тайно фотографировались на задворках студии и для подобных художественных снимков. Эти фотографии вероятно были сделаны в ноябре 2001 года, но таблицы не успели их забрать из студии, так как были вынуждены бежать от бомбежек американцев и оппозиционных войск.
M*A*S*H* IRAQ
«Каждый военный фотограф снимает по-своему, ищет форматы. Но мне фотографии сами по себе не интересны. Я не ищу свое авторство, мне важно найти историю, сделать что-нибудь с фотографией»,- говорит Дворжак.
Его вторая фотокнига - M*A*S*H* IRAQ - результат трех лет работы в Ираке по контракту с журналом Time. Вторую половину войны фотожурналист снимал, как медики эвакуируют раненых солдатов американской армии: «Я решил ездить на эвакуацию вместе со скорой, но каких-либо событий я там не нашел. Тем не менее, это один из самых интересных и важных для меня проектов».
Дворжак рассказывает, что мог часами и сутками сидеть на базе в ожидании каких-либо событий. Время он коротал за просмотром старого американского сериала MASH о работе медиков на войне в Корее в 50-х годах. «Это была грубая комедия, которую демонстрировали на экранах как раз во время войны во Вьетнаме. Я читал субтитры и заметил, что многие цитаты из сериала актуальный и сейчас. Я нарезал эти цитаты и параллельно делал фотографии. Таким образом я решил показать иракскую войну (мой взгляд на нее) через этот телесериал, и показать американцев, а не Ирак».
Европа для беженцев
Вместе с остальными фоторепортерами Томас Дворжак пошел снимать беженцев, прибывших в Европу. Но очень быстро фотограф понял, что ему не интересно снимать то, что снимают все остальные: «Я поговорил с беженцами и понял, что для них нужно сделать бесплатный туристический гид. Потому что их не интересовала еда, деньги, им нужна была информация, к примеру, о страховке».
Дворжак с коллегами нашел спонсоров на этот проект. Они опросили беженцев, чтобы понять, какая информация для них актуальна, направили исследователей в европейские страны для поиска ответов на вопросы беженцев. Всю информацию авторы перевели на французский, английский, арабский и персидский языки.
«Это важный для меня проект. Мне понравилась идея практической фотографии, чтобы не просто поснимать и показать людей, а и помочь им. Я вообще хотел делать этот гид без изображений беженцев, но вышло как вышло».
Грузия и Саакашвили
В 2008 году после войны в Грузии Дворжак стал работать с президентом Михаилом Саакашвили и пробыл с политиком до конца его правления. Тогда же он получил заказ от Министерства культуры Грузии - фотограф должен был снимать современную страну. «То есть мы не снимаем похороны, традиционные обряды в горах и тому подобное. Для меня это был переход из одной эпохи в другую.
Потом я поехал почти на 2 года с грузинской армией в Афганистан. Там мне было интересно посмотреть на войну, которую я снимал со стороны американцев. Мне было интересно, как такая маленькая страна, как Грузия, находит себя на этих войнах, ведь их участие в них важно. Мне было интересно это даже не ради фотографий. Но я хочу сделать книгу и работаю над ней с голландской сценаристкой, думаю над форматом».
«Я научился работать с текстами и цитатами. Не хочу делать обычные фотокниги с 60-ю просто хорошими фотографиями. Есть много классных фотографов, которые так делают, у них отличные проекты. Но это не для меня».
Томас Дворжак говорит, что сейчас для него и других фотожурналистов многое меняется: «Я снимал Кавказ так, как снимали люди, которые начинали фотографировать и отбирал всего 80 фотографий. А сейчас я снимаю на телефон, могу удалить что-то. Мои авторские работы могут взять, сделав скриншот в Instagram. И я не знаю, буду ли я когда-либо снимать так наивно, как раньше».
По словам Дворжака, ему нравится, что фотография демократизировалась и стала доступной многим другим людям, хоть это и влияет на качество. Но ему самому делать обычные фотографии скучно и неинтересно.
«Мне важно что-то рассказать и из-за этого я в каком-то смысле жертвую своим фотографическим языком, монументальной фотографией. Но я пытаюсь найти путь, чтобы рассказать историю. И если для этого нужен текст или мобильный телефон, значит, так и будет».
На обложке: фотография из коллекции Томаса Дворжака для проекта Taliban (Magnum Photos)