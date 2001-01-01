Томас Дворжак: «Ради истории я пожертвую языком фотографии»

«Каждый военный фотограф снимает по-своему, ищет форматы. Но мне фотографии сами по себе не интересны. Я не ищу свое авторство, мне важно найти историю, сделать что-нибудь с фотографией»,- говорит Дворжак.

Его вторая фотокнига - M*A*S*H* IRAQ - результат трех лет работы в Ираке по контракту с журналом Time. Вторую половину войны фотожурналист снимал, как медики эвакуируют раненых солдатов американской армии: «Я решил ездить на эвакуацию вместе со скорой, но каких-либо событий я там не нашел. Тем не менее, это один из самых интересных и важных для меня проектов».

Дворжак рассказывает, что мог часами и сутками сидеть на базе в ожидании каких-либо событий. Время он коротал за просмотром старого американского сериала MASH о работе медиков на войне в Корее в 50-х годах. «Это была грубая комедия, которую демонстрировали на экранах как раз во время войны во Вьетнаме. Я читал субтитры и заметил, что многие цитаты из сериала актуальный и сейчас. Я нарезал эти цитаты и параллельно делал фотографии. Таким образом я решил показать иракскую войну (мой взгляд на нее) через этот телесериал, и показать американцев, а не Ирак».