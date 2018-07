Телеэтика: право на высказывание в свете решений ЕСПЧ

На этот принцип обычно ссылаются, цитируя параграф 58 решения ЕСПЧ по делу Bédat v. Switzerland. Но перевод этого параграфа почему-то встречается разный. Вот как он звучит в оригинале:

«58. The Court reiterates that the safeguard afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of general interest is subject tothe proviso that they are acting in good faith and on an accurate factual basisand provide "reliable and precise" information in accordance with the ethicsof journalism».

А в переводе вот так:

«58. Европейский суд напоминает, что защита, гарантированная статьей 10 Конвенции, предоставляется журналистам, информирующим общественность о вопросах, представляющих для нее интерес, при условии, что они действуют добросовестно, основываются на достоверных фактах и предоставляют "надежную и точную" информацию в соответствии с этическими принципами журналистики».

Встречаются и другие варианты перевода, в которых используются формулировки «полноценная защита» или «судебная защита». Обе формулировки не несут никакого смысла. Гарантии ст. 10 Конвенции не бывают полноценными или неполноценными, а право на судебную защиту и вовсе регулируется ст. 6 Конвенции, и не только для журналистов, а для всех. Что же тогда означает этот принцип, который использует ЕСПЧ при вынесении решений?