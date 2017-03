Текст дня: правила работы в культурной журналистике от Майи Джагги

Британская журналистка Майя Джагги пишет о культуре почти 30 лет. Она работала с The Guardian, The Economist и Financial Times Weekend Arts, взяла интервью у 12 нобелевских лауреатов и сотни других известных культурных деятелей. В издании Medialab вышел конспект лекции Джагги для участников тренинга "Культура и креативность" в Украине.

Если журналист хочет завоевать авторитет у читателей, а значит и у ньюсмейкеров, он должен всегда помнить о базовых ценностях: уважать журналистские жанры и правила; помнить об актуальности информации; быть понятным и доступным для читателя, но при этом давать ему развиваться; дорожить репутацией.

"Кстати, не нужно быть снобами при подготовке материала на серьезную тему. Нет ничего зазорного в том, чтобы к материалу о геноциде армян взять комментарий у Ким Кардашьян. Так ваш текст заметит и прочтет больше людей", – отметила Майя Джагги. Она также дала много советов о том, как готовиться к интервью и сделать тему, которая интересна только журналисту, интересной широкой аудитории.