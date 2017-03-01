Текст дня: почему и как закрылся канал Савика Шустера

"Украинская правда" сделала подробный фичер об истории создания и закрытия телеканала 3s.tv, и о работе Савика Шустера в Украине, начиная с 2005 года. "Шустер еще никогда не был так близок к концу своей "украинской саги об успехе"", пишет УП.

В сущности, успех телеведущего пришелся на непростой период между двумя украинскими революциями. Но именно при новой власти дела у Шустера откровенно не задались. Что касается проблем с финансированием, то у команды канала они начались еще полтора года назад - именно столько совладельцы 3s.tv вели переговоры с инвесторами.

"Но как только кто-нибудь был готов в нас вкладываться, у людей начинаются проблемы, которые создает власть", - прокомментировал гендиректор и совладелец 3s.tv Павел Елизаров. По его словам, потребности телеканала составляют около $400 тыс. в месяц.

При этом канал пробовал вариант сбора денег с телезрителей и создал для этого "Клуб 3s.tv", но свыше 20 000 членов клуба "хватило только на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель".

