Текст дня: Почему бизнесу и СМИ сложно найти людей, которые умеют хорошо писать

"Издатели онлайн-медиа жалуются, что не могут найти нормальных журналистов. Журналисты ругают редакторов, а еще пиарщиков, которые традиционно убивают все хорошее. Большие издательские дома профукали стандарты профессии, а маленькие нишевые журналы их так и не обрели, предпочитая путь милого междусобойчика для себя и друзей", – пишет в MC Today Влад Недогибченко.

По его мнению, ответ на вопрос о недостатке хороших авторов и, соответственно, текстов прост: в индустрии нет денег, и это отталкивает хороших авторов, которые не готовы работать за 7-8 тыс. грн или 500 грн за текст.

Еще один вывод заключается в том, что в отрасль идут люди, которые не считают написание текстов профессией, им скорее важна тусовка. "Создание контента – соблазнительно доступная отрасль, похожая на переполненный троллейбус. Тут интуитивно не хочется платить много", – считает Недогибченко. Кроме того, каждый, кто взял в руки блокнот и ручку или ноутбук, считает, что умеет и может писать.

Автор уверен, что "самыми честными в этой войне выглядят молодые нишевые медиа, которые хоть и не хватаю звезд с неба, но при этом стараются не идти на компромиссы в вопросах качества контента". Правда, таких изданий и авторов опять-таки немного. В Украине, по его мнению, можно пока не мечтать о платных подписках, но стараться зарабатывать на рекламе, придумывая качественные и нетрадиционные способы интеграции бренда в журналистский контент.