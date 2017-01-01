Якобы сотрудник «Первой патентной компании» Анатолий Аронов инциировал за последние несколько лет немало безумных новостных поводов. Он выдумывал инициативы, их авторов, рассылал журналистам пресс-релизы, а потом давал СМИ (в том числе качественным и профессиональным) комментарии и интервью. Пресса выпускала заметки, опрашивала экспертов и чиновников, а Аронов выдумывал все новые и новые истории.

Его цитировали: Lenta.ru, The Village, телеканал "Вести", РБК, "Секрет фирмы", Рен-ТВ, "Новая газета", Russia Today, "Ведомости", Forbes, "Афиша", "Секрет фирмы", агентство новостей "Москва", Cosmopolitan. британские Daily Mail, The Telegraph, BBC, ряд украинских СМИ и другие издания.

"В мае 2017 года жители России узнали, что вскоре за рубеж можно будет отправиться с целью легального самоубийства - эвтаназии. Корреспондент Русской службы Би-би-си, решив исследовать новое туристическое направление, обнаружила, что странные инициативы, которые регулярно появляются в СМИ - туры в Сирию на передовую, кафе для людей весом от 100 килограммов и тосканское вино под названием Dimon - все связаны именем одного человека", - пишет в подводке к тексту BBC.

Анатолий Аронов автор «Кофе-пиг» (кофе из зерен, переваренных поросятами); бренд «Вежливые люди»; Corrupt Tour (туры «по местам памяти о самых скандальных коррупционерах»); «Асад-тур» (в Сирию); «Сиськи-бар»; кафе «Жиртрест» (для людей с массой более 100 килограммов); кафе для блогеров «Одуван-Варлам»; кафе ДНР и ЛНР на Донецкой и Луганской улицах Москвы; «Хата-клуб» для бывших заключенных; банк спермы «Ладошка»; торговой марки «Диванные войска»; «Банка для бедных»; Дня ежа вместо Дня сурка и других инициатив.

«Директор по ответам» Анатолий Аронов работает в «Бизнес-центре САМОГО Аронова», вместо визиток дает двухдолларовые купюры и обожает обманывать журналистов.