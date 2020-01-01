ТЕЛЕКРИТИКА

Текст дня: Какими будут медиа в 2020 году

Основные мысли форума «3D Журналистика» на Cossa

Образование

Форматы будут размыты, мессенджеры победят, искусственный интеллект изменит медиаотрасль. Хедлайнеры форума «3D Журналистика» поделились основными мыслями докладов.


На Cossa вышла подборка размышлений о ближайшем будущем журналистики в мире. Медийная среда полностью перейдет к мобильному формату, будет большой спрос на позитивные новости и чистый журнализм, победа мультиплатформенного контента и мессенджеров (которые сейчас полностью захватили азиатский медиарынок).

"Экосистема СМИ с каждым годом будет масштабироваться и усложняться. А телекоммуникационные и ИТ-компании становиться все более и более значимой частью медиапространства", – уверен старший консультант трендспоттингового агентства из Португалии Innovation Media Group Педро Нортон.

Социальные платформы будут доминировать, а интерес к традиционным охватным СМИ (телевидению, радио, печатным изданиям) и вовсе спадет.

"Люди больше не обращаются к основным СМИ для получения новостей – они обращаются к ним только для того, чтобы услышать свое собственное мнение, отраженное в них. Консерваторы смотрят консервативные новостные каналы, в то время как либералы предпочитают либеральные новостные каналы. При этом сами СМИ искренне верят в то, что они предлагают «нейтральные» новости, но на самом деле журналистики в чистом виде уже давно не существует", – считает исследователь, предприниматель и основатель 30A.com Майк Рэгсдейл.

читать дальше на cossa


Статьи по теме

Теги