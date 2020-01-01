Текст дня: Какими будут медиа в 2020 году

На Cossa вышла подборка размышлений о ближайшем будущем журналистики в мире. Медийная среда полностью перейдет к мобильному формату, будет большой спрос на позитивные новости и чистый журнализм, победа мультиплатформенного контента и мессенджеров (которые сейчас полностью захватили азиатский медиарынок).

"Экосистема СМИ с каждым годом будет масштабироваться и усложняться. А телекоммуникационные и ИТ-компании становиться все более и более значимой частью медиапространства", – уверен старший консультант трендспоттингового агентства из Португалии Innovation Media Group Педро Нортон.

Социальные платформы будут доминировать, а интерес к традиционным охватным СМИ (телевидению, радио, печатным изданиям) и вовсе спадет.

"Люди больше не обращаются к основным СМИ для получения новостей – они обращаются к ним только для того, чтобы услышать свое собственное мнение, отраженное в них. Консерваторы смотрят консервативные новостные каналы, в то время как либералы предпочитают либеральные новостные каналы. При этом сами СМИ искренне верят в то, что они предлагают «нейтральные» новости, но на самом деле журналистики в чистом виде уже давно не существует", – считает исследователь, предприниматель и основатель 30A.com Майк Рэгсдейл.