Текст дня: как создать свое СМИ и пережить это

Делать по чуть-чуть, не бояться убивать идеи, играть в долгую. Прежде, чем создавать собственное СМИ, важно определиться с идеей и тем, на какие деньги будет существовать ваше медиа, определить 2-3 ключевых источника заработка, пишет в своей колонке на Platfor.ma Антон Кашликов.

Сосредоточиться над качеством публикаций, увеличением аудитории и формирования сообщества вокруг медиа, разделить обязанности и договориться об инвестициях в техническое развитие сайта. Работы всегда будет непочатый край, аудитория может не расти вообще, а может показывать стабильный рост (и к этому, к слову, нужно относиться сдержанно).

Антон Кашликов также рассказывает об опыте работы в 34travel.me, о том, как общаться с рекламодателями, какие проекты им предлагать и что делать, если опускаются руки. Если коротко, то: "Работа в медиа – это поток. Греби дальше".