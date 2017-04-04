Текст дня: как подсадить людей на разговорное аудио

Почти 20 лет назад Энди Бауэрс бросил радио и занялся подкастами, так как почувствовал, что и музыка, и СМИ постепенно переходят в Сеть. В итоге подкасты стали одной из самых важных вещей на Slate.



Определить аудиторию и идите от ее потребностей, придумайте очень понятную и конкретную тему и придумайте, как слушатели о вас узнают. Это три основных правила успешного подкаста, считает Бауэрс. Единственное, что может сдерживать - это рост популярности жанра.

"Суть новых технологий в том, что они развиваются медленней, чем кажется. Газеты буквально за несколько лет оказались в интернете — для этого читателям нужен только телефон или компьютер. А новые машины люди покупают не так уж часто",- отметил Бауэрс. При этом, по его словам, медленный рост позволяет компании избежать пузырей, которые часто сопровождают большие интернет-сенсации.