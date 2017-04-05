Текст дня: как Кремниевая долина трансформировала журналистику

В отчете – шесть основных выводов:

1. Технологические платформы теперь издатели и контролируют распространение, хостинг и монетизацию.

2. Конкуренция между платформами помогла ньюсрумам достичь огромной аудитории.

3, Соцсети определяет журналистику и ее развитие и вторгаются в традиционно редакционную область.

4. Из-за фейков у соцсетей теперь больше ответственности за контент.

5. Алгоритмы не заменят живых редакторов, редакторы не заменят алгоритмы. Нужно что-то делать.

6. От платформ нужна большая прозрачность и лучшая отчетность.

"Технологические компании контролируют аудиторию, рекламный рынок и даже перспективные журналистские форматы. А издатели все чаще переводят свои материалы на новые платформы без гарантии возврата инвестиций".