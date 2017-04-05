Текст дня: как Кремниевая долина трансформировала журналистику

Tow Center for Digital Journalism опубликовал отчет о том, что соцмедиа и технологические компании повлияли на американскую журналистику больше, чем переход от печати к цифре. Издание "Мы и Жо" тезисно изложило выводы отчета.
В отчете – шесть основных выводов:
1. Технологические платформы теперь издатели и контролируют распространение, хостинг и монетизацию.
2. Конкуренция между платформами помогла ньюсрумам достичь огромной аудитории.
3, Соцсети определяет журналистику и ее развитие и вторгаются в традиционно редакционную область.
4. Из-за фейков у соцсетей теперь больше ответственности за контент.
5. Алгоритмы не заменят живых редакторов, редакторы не заменят алгоритмы. Нужно что-то делать.
6. От платформ нужна большая прозрачность и лучшая отчетность.
"Технологические компании контролируют аудиторию, рекламный рынок и даже перспективные журналистские форматы. А издатели все чаще переводят свои материалы на новые платформы без гарантии возврата инвестиций".