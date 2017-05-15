Текст дня: как делать современные медиа

В холдинг Vox Media входит восемь изданий — Vox, The Verge, Polygon, SB Nation, Eater, Racked, Curb и Recode, "которые покрывают примерно все темы, которые могут заинтересовать американскую аудиторию". Издатель «Медузы» Илья Красильщик поговорил с операционным директором Vox Media Лорен Рабайно о том, что представляют собой современные медиа — и как с этим жить.

"Медиакомпании теперь думают о сайтах не так, как раньше. Потому что раньше это была конечная точка встречи с аудиторией, а теперь нет",- говорит Рабайно. По ее словам, теперь Vox Media считает просмотры в фейсбуке, в поиске Google, в Accelerated Mobile Pages, просмотры видео: "Многие из этих людей никогда не приходят на наш сайт, и это нормально".

При этом в Vox Media сделали свой инструмент аналитики, так как такие средства, как Google Analytics больше не справляется с кроссплатформенностью и не могут посчитать аудиторию в фейсбуке, на сайте и на всех остальных платформах. Но даже новый внутренний инструмент аналитики не может понять, кто из пользователей на разных платформах является одними и теми же людьми. "Мы знаем, сколько у нас читателей на всех площадках, но мы не можем подсчитать уникальных посетителей. И да, способа это узнать сейчас нет".

Также Лорен Рабайно рассказала о монетизации, важности бренда (а не платформы), о видео в YouTube и Facebook, о карточках, системе CMS Chorus и многом другом.