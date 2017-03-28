Текст дня: как делать самые популярные новостные видео в фейсбуке

У NowThis семь страниц в Facebook с более чем 10 млн подписчиков на главной странице и 10 млн на остальных. Каждый день редакция из 45 человек выпускает около 40–50 видео для Facebook и Twitter и еще 12 для Snapсhat Discover. В месяц видео канала собирают 2 млрд просмотров.

Управляющий редактор компании Верша Шарма подробно рассказала «Медузе» о том, как вообще работает такой канал и на чем он зарабатывает (спонсорский контент).

NowThis придумали стандарт новостного видео в соцсетях. "Наша модель совпадает с моделью фейсбука. Они хотят, чтобы люди оставались в фейсбуке, и мы им в этом помогаем", – отметила Верша Шарма.