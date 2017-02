Текст дня: История легендарного редактора The Washington Post Бена Брэдли

Бен Брэдли был главным редактором The Washington Post с 1968 по 1991 год. После отставки он сохранил за собой титул вице-президента газеты с широкими полномочиями и до последнего времени регулярно навещал своих коллег в редакции. Это Брэдли принимал решения о публикации сенсационных материалов об Уотергейтском скандале (привел к импичменту и отставке президента Ричарда Никсона) и бумагах Пентагона о вьетнамской войне (сборник статей «Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967»). Это при нем журналисты газеты получили 18 Пулитцеровских премий.

Редактор умер 21 октября 2014 года в возрасте 93 лет в Вашингтоне. В тот день 44-й президент США Барак Обама заявил, что для Бена Брэдли "журналистика была не просто профессией, она была общественным благом, жизненно важным для демократии страны".

В 1995 году журналист (а сейчас главный редактор) издания New Yorker Дэвид Ремник написал замечательный профайл Бена Брэдли. В своем telegram-канале «Я просто текст»редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы» Александр Горбачев сделал хорошую выжимку из этого текста на русском языке:

"Брэдли – один из самых легендарных американских газетных редакторов за последние полвека; человек, который пришел в средненькую газету The Washington Post и сделал ее реальным конкурентом The New York Times в гонке за главное издание в стране и в мире. Это он перехватил у нью-йоркских коллег инициативу с публикацией The Pentagon Papers про американское поражение в Ираке; это он прикрыл Бернстайна и Вудворда, когда они расследовали историю вокруг «Уотергейта» (про это много есть в фильме «Вся президентская рать»); это он сумел вытащить газету из скандала начала 80-х, когда журналистка WP сначала получила «Пулитцера», а потом признала, что свой материал про несчастного несовершеннолетнего героинового наркомана она попросту выдумала.

С последней истории текст и начинается – ровно в тот момент, когда затухали ее последствия, в начале 80-х, Рэмник работал в The WP интерном. Но интересен текст не рассказом о достижениях Брэдли, а скорее рассказом о его прошлом и характере. Брэдли, конечно, – из породы американских журналистов старой школы: выходец из богатой семьи, который никогда ни в чем не нуждался, учился в лучших университетах и сделал карьеру во многом за счет того, что жил по соседству с Джоном Кеннеди еще до того, как тот стал президентом США. Они дружили домами, ходили друг к другу в гости, ну и ДжФК регулярно нашептывал Брэдли разнообразную информацию, которую он хотел сделать публичной, – ситуация, сейчас малопредставимая хотя бы с точки зрения журналистской этики, но в пересказе, конечно, захватывающая.

Рэмник пишет о Брэдли в первую очередь как об аристократичном политике; человеке, который всегда умел наладить идеальные отношения с людьми богаче его и выше по званию; человеке, который никогда ни в чем особенно не нуждался; человеке, который сидел за своим рабочим столом в редакции, исключительно положив на него ноги. Брэдли умер в октябре 2014-го; когда один из наших преподавателей в университете Миссури спросил, кто это такой, на этот вопрос не смог ответить никто, включая американцев".