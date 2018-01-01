Текст дня: год жизни с полицией и уголовниками от Дэвида Саймона

"Однажды где-то в середине 1980-х корреспондент газеты The Baltimore Sun Дэвид Саймон болтал с сотрудниками убойного отдела городской полиции, о котором ему часто приходилось писать. Один из них в какой-то момент сказал что-то вроде: «Если бы кто-нибудь провел с нами весь год и записал все, что тут происходит, такой сюжет бы вышел!»

«А это идея», — подумал Саймон; договорился с начальством и с издателями — и провел с сотрудниками отдела весь 1988-й год в формальной должности интерна. Выезжал на места преступления, присутствовал при допросах, выпивал вместе с детективами в их любимых барах, ходил с ними в суды, рылся в уголовных делах — и так далее, и так далее, и так далее.

Получилась из этого книжка «Homicide: A Year on the Killing Streets», один из самых ярких и классических теперь уже документов американской криминальной журналистики; шесть с половиной сотен страниц о том, как следователи собирают доказательства, выбивают признания, ошибаются, идут по ложному следу и — нередко — раскрывают убийства. Долго собирался добраться до нее — и вот наконец освоил; книжка и правда великая и может служить мастер-классом по типам журналистского письма для всех, кто таковым письмом интересуется.

Понятно, что у Саймона гора материала — шутка ли, год включенного наблюдения (книжка так и строится: от 1 января к 31 декабря; не со всеми остановками, но со многими), — но справляется он с этой горой блестяще. Постоянно, но уместно жонглирует стилистиками и точками зрения, ведя повествование то от лица полицейских, то от лица преступников, то от лица документов (ну почти); рассказывает примерно про все аспекты американской правоохранительной системы — от особенностей структуры местной полиции до процедуральных деталей, — при этом никогда не забывая о том, чтобы работали два основных двигателя повествования: собственно процесс расследования конкретных преступлений — и эволюция героев, которых читатель довольно быстро научается отличать друг от друга, потому что и репрезентируют они разные полицейские типажи.

Тут есть гениальный стареющий следователь, пытающийся выкарабкаться из профессиональной и психологической ямы, куда его загнало расследование дела о стрельбе со стороны полицейских. Есть герой-одиночка, которого не любят коллеги, но который может разговорить любого драг-дилера. Есть фанатичный новичок, устроившийся в полицию фактически с мороза, который всю дорогу бьется над расследованием таинственного убийства 11-летней девочки (и — спойлер — безуспешно; на то книга и документальная, чтобы не заканчиваться хэппи-эндом). Есть сержант, который ведет с себя с сотрудниками, как отец, и сержант, ведущий себя с сотрудниками, как менеджер, — ну и так далее.