Текст дня: год жизни с полицией и уголовниками от Дэвида Саймона

Книга «Homicide: A Year on the Killing Streets» репортера газеты The Baltimore Sun Дэвида Саймона стала классикой криминальной журналистики – автор год провел в полицейском участке в качестве интерна и затем подробно рассказал об этом.

Редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы» Александр Горбачев рассказал в своем telegram-канале «Я просто текст» , чем важна и интересна эта книга журналистам: "Однажды где-то в середине 1980-х корреспондент газеты The Baltimore Sun Дэвид Саймон болтал с сотрудниками убойного отдела городской полиции, о котором ему часто приходилось писать. Один из них в какой-то момент сказал что-то вроде: «Если бы кто-нибудь провел с нами весь год и записал все, что тут происходит, такой сюжет бы вышел!» «А это идея», — подумал Саймон; договорился с начальством и с издателями — и провел с сотрудниками отдела весь 1988-й год в формальной должности интерна. Выезжал на места преступления, присутствовал при допросах, выпивал вместе с детективами в их любимых барах, ходил с ними в суды, рылся в уголовных делах — и так далее, и так далее, и так далее. Получилась из этого книжка «Homicide: A Year on the Killing Streets», один из самых ярких и классических теперь уже документов американской криминальной журналистики; шесть с половиной сотен страниц о том, как следователи собирают доказательства, выбивают признания, ошибаются, идут по ложному следу и — нередко — раскрывают убийства. Долго собирался добраться до нее — и вот наконец освоил; книжка и правда великая и может служить мастер-классом по типам журналистского письма для всех, кто таковым письмом интересуется. Понятно, что у Саймона гора материала — шутка ли, год включенного наблюдения (книжка так и строится: от 1 января к 31 декабря; не со всеми остановками, но со многими), — но справляется он с этой горой блестяще. Постоянно, но уместно жонглирует стилистиками и точками зрения, ведя повествование то от лица полицейских, то от лица преступников, то от лица документов (ну почти); рассказывает примерно про все аспекты американской правоохранительной системы — от особенностей структуры местной полиции до процедуральных деталей, — при этом никогда не забывая о том, чтобы работали два основных двигателя повествования: собственно процесс расследования конкретных преступлений — и эволюция героев, которых читатель довольно быстро научается отличать друг от друга, потому что и репрезентируют они разные полицейские типажи. Тут есть гениальный стареющий следователь, пытающийся выкарабкаться из профессиональной и психологической ямы, куда его загнало расследование дела о стрельбе со стороны полицейских. Есть герой-одиночка, которого не любят коллеги, но который может разговорить любого драг-дилера. Есть фанатичный новичок, устроившийся в полицию фактически с мороза, который всю дорогу бьется над расследованием таинственного убийства 11-летней девочки (и — спойлер — безуспешно; на то книга и документальная, чтобы не заканчиваться хэппи-эндом). Есть сержант, который ведет с себя с сотрудниками, как отец, и сержант, ведущий себя с сотрудниками, как менеджер, — ну и так далее. Ну и сами дела, конечно. «Homicide», помимо прочего, — это, разумеется, еще и рассказ о Балтиморе конца 80-х, городе черной бедноты, постепенно подсевшей на крэк; большую часть времени герои книги проводят в тех районах, где убивают ни за что и нипочему. Однако помимо обычных преступлений, связанных с конкуренцией за перекрестки или наркотическими помутнениями, тут есть и масса выдающихся сюжетов. Мой любимый — про местную «черную вдову», некрасивую старую женщину, которая обманом и угроза женила на себе мужчин, чтобы переписать на себя их страховые выплаты, а потом убить; причем на момент ареста мужей у нее было четыре одновременно, и они друг о друге не знали. «Homicide» — это, конечно, уже журналистика-как-литература; но все-таки журналистика: Саймон в послесловии методично описывает все свои процедуры и указывает, что всякий раз, когда в книге использован глагол «подумал», он спрашивал у своего героя, о чем он думал — ну и прочие подобные детали. Впрочем, какие-то этические сомнения тут все равно неизбежно возникает. Автор явно и осознанно очарован своими героями и их работой; и эта книжка, несомненно, при всем гомофобском юморе сотрудников полиции и окказиональных ошибках героев представляет собой оду работникам убойного отдела. Пара случаев, когда они пытаются обвинить в убийстве невиновных, тут даны почти впроброс; то обстоятельство, что чернокожие балтиморцы заведомо не доверяют белым полицейским, представлено как бы по умолчанию, без объяснения причин (которые, конечно, существуют); есть и подробные рассуждения о том, что большая часть арестованных виновны — а реальный приговор из них получают процентов 30-40. Конечно, в 2017 году, когда одной из главных проблем США является насилие со стороны полиции, все это читаешь не без скепсиса. Но Саймон все-таки грандиозный писатель и способен преодолеть любое читательское сомнение — и довольно быстро героям начинаешь и сопереживать, и доверять. Это книга, после которой и правда впору начать считать полицейских ежедневными героями; в этом смысле ясно, что в России такая — по крайней мере, прямо сейчас, — просто невозможно. А, ну и если кто не знает: эта книга резко изменила судьбу и самого Дэвида Саймона. Сначала «Homicide» пару раз экранизировали с грехом пополам, по ходу дела журналист сам увлекся кино и сценарным делом — и результатом всего этого стал «The Wire», лучший (по-прежнему) сериал в истории телевидения. И, конечно, отдельное удовольствие — угадывать, кто был чьим прототипом, когда читаешь «Homicide». А отдельный подвох — что довольно быстро начинает хотеться пересмотреть все шесть сезонов в третий раз".