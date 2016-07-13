Текст дня: фотопроект Reuters о работающих женщинах

Лозунг Международного женского дня этого года: #BeBoldForChange – призыв активнее привлекать женщин к работе. Фотографы Reuters поговорили с женщинами разных профессий из разных стран мира о том, как на них отражается гендерное неравенство.
Международный женский день 8 марта отмечают с начала 1900-х, и каждый год этот день проходит под новой тематикой о достижениях женщин в обществе. К празднику 2017 года фотографы Reuters провели интервью и сделали снимки 51 женщины. Это истории женщин различных профессий, большинство из которых считались или до сих пор считаются исключительно мужскими.
Героини фотопроекта рассказывают о своей работе и о проблемах гендерного неравенства в своей жизни. Кого-то проблема касается больше, кого-то меньше. К примеру, 26-летняя военнослужащая Мерили из Франции говорит, что в армии уже существует паритет и «форма важнее пола».
А вот президент Швейцарии, министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи 54-летняя Дорис Лойтхард считает, что неравенство полов на рабочем месте все еще существует. И это чаще всего отражается в 20%-й разнице между зарплатой женщин и мужчин.
"Это несправедливо, когда женщине в 54 года приходится работать и обеспечивать всю семью. За такую же работу мужчины получают гораздо больше. Не только я, все женщины в нашей деревне занимаются тяжким трудом, не имея ни образования, ни страховки, ни будущего", – говорит 54-летняя Фунг Тхи Хай из Вьетнама. Она вместе с 25 женщинами работает на кирпичном заводе, где ей приходится обжигать в печи по три тысячи кирпичей ежедневно.
Военная летчица капитан Екатерина Квливидзе из Грузии говорит, что в 2007 году, когда она только поступила на службу, она ощущала определенную иронию и цинизм со стороны сослуживцев. Но общество меняется, и женщина летчик сегодня – это нормально.
Работа 25-летней Джануки Шреста из Непала, водителя тук-тука, иногда приносит женщине неприятности: "В пути некоторые люди пытаются командовать, особенно когда видят, что их везет женщина. Некоторые даже оскорбляют меня непечатными словами. Когда такое случается, я сохраняю спокойствие и работаю еще упорнее, чтобы доказать: мы такие же способные, как и мужчины".