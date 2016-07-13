Текст дня: фотопроект Reuters о работающих женщинах

Международный женский день 8 марта отмечают с начала 1900-х, и каждый год этот день проходит под новой тематикой о достижениях женщин в обществе. К празднику 2017 года фотографы Reuters провели интервью и сделали снимки 51 женщины. Это истории женщин различных профессий, большинство из которых считались или до сих пор считаются исключительно мужскими.

Героини фотопроекта рассказывают о своей работе и о проблемах гендерного неравенства в своей жизни. Кого-то проблема касается больше, кого-то меньше. К примеру, 26-летняя военнослужащая Мерили из Франции говорит, что в армии уже существует паритет и «форма важнее пола».

А вот президент Швейцарии, министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи 54-летняя Дорис Лойтхард считает, что неравенство полов на рабочем месте все еще существует. И это чаще всего отражается в 20%-й разнице между зарплатой женщин и мужчин.