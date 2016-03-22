Текст дня: дискуссия фотографов о первом месте на World Press Photo

Дискуссия и правда нешуточная, учитывая, что фотографам сложно удержаться только в профессиональном ключе. Большую роль играет идеалогия и тот факт, что на фотографии, удостоенной гран-при, изображен все-таки посол России, а не какой-либо другой страны.

К примеру, победитель конкурса World Press Photo в 1984, 1986, 2001, 2004 и 2008 годах Владимир Вяткин считает, что подобного рода снимок мог бы быть в следственном протоколе, а приз WPP превращает его в "символ абсолютной беззастенчивой циничности терроризма". С ним согласен и победитель WPP в 2015, 2016 и 2017 годах Сергей Пономарев. Он называет эту фотографию скорее документом, не имеющий художественной ценности.

Но победитель WPP 1992 года Виктория Ивлева наоборот считает, что фотография выражает "всю отвратительность убийства как явления". А победитель WPP в 2004 и 2006 годах Сергей Максимишин назвал снимок выдающимся.

"Фотограф сработал очень профессионально, и его нельзя не уважать за это, потому что, когда происходит что-то настолько невыносимое, хочется спрятаться. От этой картинки становится страшно. На ней мерзкий, отвратительный убийца, который не может вызывать никакого сочувствия, и совершенно беззащитный человек",- подчеркиевает Ивлева.

В тексте также представлено мнение председателя жюри World Press Photo 2017 Стюарта Франклина - он был единственным человеком, кто проголосовал против этого снимка.