Текст дня: Андрей Боборыкин из Genesis Media про KPI в редакциях

Редакционный директор Genesis Media Андрей Боборыкин написал колонку на Medium о том, нужны ли редакциям KPI и как их применять к воинствующим журналистам.
Компания Genesis Media (главный офис находится в Киеве) управляет пятью онлайн-изданиями с общей аудиторией 100 млн уникальных посетителей и 4 млрд просмотров страниц в месяц. В своей колонке редакционный директор компании Андрей Боборыкин призывает редакции СМИ относиться к контенту как к продукту, у которого есть "набор четких характеристик, производители (журналисты) и потребители (аудитория), к нему применимы понятия спроса и предложения, его можно измерить множеством метрик".
Журналисты и редакторы всячески сопротивляются признавать контент рыночным продуктом и полагаются на вдохновение и прочие высокие материи. Но с таким устаревшим подходом редакция не будет эффективной и не сможет зарабатывать.