Текст дня: Андрей Боборыкин из Genesis Media про KPI в редакциях

Компания Genesis Media (главный офис находится в Киеве) управляет пятью онлайн-изданиями с общей аудиторией 100 млн уникальных посетителей и 4 млрд просмотров страниц в месяц. В своей колонке редакционный директор компании Андрей Боборыкин призывает редакции СМИ относиться к контенту как к продукту, у которого есть "набор четких характеристик, производители (журналисты) и потребители (аудитория), к нему применимы понятия спроса и предложения, его можно измерить множеством метрик".

Журналисты и редакторы всячески сопротивляются признавать контент рыночным продуктом и полагаются на вдохновение и прочие высокие материи. Но с таким устаревшим подходом редакция не будет эффективной и не сможет зарабатывать.

Боборыкин объясняет, как вообще ставить KPI в редакции и что это такое. К примеру, "увеличить количество сессий из фейсбука по выходным на 20%" или "увеличить просмотры видео на фейсбуке на 50%" – это хороший пример KPI. А "увеличить трафик на сайт" и "делать +5 постов в день каждому редактору" – нет. И уж тем более неправильный индикатор – "делать классный контент", более размытого и непонятного определения, кажется, не найти.

Медиаменеджер также советует почитать на эту тему книгу High Output Management бывшего СЕО Intel Энди Гроува, так как большая часть размышлений о редакционном менеджменте основана на информации Гроува.