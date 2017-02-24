Текст дня: 70 изувеченных памятников Ленину в Украине в National Geographic

На сайте National Geographic вышла фотоистория о проекте Нильса Аккермана и Себастьена Гобера "В поисках Ленина". Авторы проехали по Украине около 10 000 километров в течение почти полутора лет, чтобы отыскать разрушенные памятники Владимиру Ленину. Им удалось найти остатки (борода, локоть, нос, торс) 70 памятников бывшего вождя СССР в мусорных контейнерах, на складах с автомобильными покрышками, в полях, шкафах, музеях и художественных студиях. "В среднем мы тратили одну неделю на одного Ленина. Это увлечение было похоже на зависимость",- сказал Аккерман.

Идея фотопроекта возникла после того, как в Киеве в 2013 году снесли известный памятник Ленину на бульваре Шевченко. У Аккермана и Гобера, которые несколько лет живут и работают в Киеве, возник резонный вопрос: "А куда, собственно, делись осколки от этого памятника?". Куда вообще делись все памятники Ленину, учитывая, что в 1991 году в Украине было 5 500 статуй Ленина?

Поиски превратились в увлекательный фотопроект. В июле этого года в издательствах Fuel Publishing (Лондон) и Noir sur Blanc (Франция) выйдет книга "В поисках Ленина".