Текст дня: 10 молодых журналистов, которых советует Esquire

В этом году стоит последить не только за маститыми журналистами, а и за талантливыми молодыми авторами, считают в Esquire. Издание отобрало десяток журналистов-фрилансеров и авторов популярных изданий Meduza, Forbes, OCCRP и «Секрет Фирмы». Все эти журналисты либо ведут большие расследования, либо уделяют внимание интересным, но неочевидным темам.

К примеру, 24-летняя Злата Ануфриева написала о том, как певец Дмитрий Маликов внезапно стал акционером Facebook и заработал на этом $20 тыс. 22-летняя Александра Степанишева хорошо разобралась в теме «великого и ужасного» рунета и очень здраво, не драматизируя, написала о так называемых группах смерти и прочем хламе в соцсетях. К слову, о хламе и о том, как зарабатывает на нем проект «Свалка», а также о других неожиданных стартапах отлично написала 23-летняя Елена Краузова.

Ну а если очень хочется серьезных и вдумчивых расследований, то стоит обратить внимание на 23-летнего Андрея Уродова, написавшего о наркотической революции в России, 29-летнюю Олесю Шмагун, работавшую над российской частью «Панамского архива». Или же на 19-летнюю Лиду Калоеву, разоблачившую огромные группы псевдоблаготворительных организаций с прозрачными боксами на улицах.