Татьяна Кисельчук: «Существует пятый всадник апокалипсиса, и имя ему бюрократия»

Я думаю, что это столкновение взглядов на работу и привычка. Люди всю жизнь работали в таком ритме: с девяти до шести, и не важно, сделали они свои задачи или нет. Когда я пришла и знакомилась с людьми, я спросила у них: "Представьте, у вас есть деньги и техника, какая у вас есть большая идея, которую вы хотите воплотить?" А они все молчат. Я не понимала, как люди, проработавшие там 20 лет, не думали о том, что можно сделать нечто большое. Я не вполне согласна с Аленом Бадью в разных вопросах, но он говорит одну вещь, которая мне бесконечно близка:

"Сейчас очень модно быть скромным, не думать о большом.

Величие считается метафизическим злом.

Я же за величие, за героизм.

Я за утверждение мысли и действия".

Они привыкли, что все плохо. И нам всем и правда не сладко, техники действительно нет, денег нет. Но, например, ко мне недавно пришел мой линейный продюсер и сказал, что нашел вариант, как можно отказаться от старой техники, и теперь мы все семь передач снимаем в приличном качестве. Здесь просто нужен изобретательный ум. Возможно, у этих людей тоже изобретательный ум, но они никогда не пытались его применить.