Студия-создатель «Тачек» бесплатно научит создавать 3D-анимации

Студия 3D-анимации Pixar и образовательная платформа Khan Academy запустили бесплатный онлайн-курсPixar in a Box, который содержит видео и онлайн-упражнения об использовании программирования и математики при создании мультфильмов, сообщает te-st.ru.

Сейчас доступны две серии уроков, которые рассказывают о специфике работы над анимацией и тех навыках и знаниях, которые необходимы для работы в Pixar. Они дают понимание важности математики в кино, например, использование парабол в анимации травы в мультфильме «Храбрая сердцем» и использование комбинаторики в создании толпы роботов в «Валли».

Большинство тем начинается с обзора, и уже со второго видео пользователю предоставляется возможность узнать о деталях в работе над анимационным фильмом. Так, самым сложным уроком первой серии считается «Рендеринг», где нужно самостоятельно создать тень от 3D-объекта.

Ознакомиться с кусом можно здесь.

Напомним, в октябре 2016 года в прокат вышел первый украинский полнометражный 3D-мультфильм «Никита Кожемяка».