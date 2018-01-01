StarLight Digital будет учить зарабатывать представителей рынка платного ТВ

Компания StarLight Digital (входит в медиахолдинг StarLightMedia) запускает образовательную инициативу «Академия роста» для представителей рынка платного телевидения. Ее презентация состоится3 ноября в рамках конференции для телеком-провайдеров #TIM 2017: Telecom, IT, Media.

Как сообщает пресс-служба компании, в этом году будет проведен первый модуль академии, и, в зависимости от откликов провайдеров после мероприятия, в 2018 году они будут проводиться на постоянной основе. Цель – способствовать росту рынка украинского платного телевидения за счет повышения прибыли его игроков.

Среди лекторов – в частности, основатель и генеральный директор StartUpStart Incubation Program, бизнес-коуч программ Rising Stars и Elevator компании Google Ukraine Вадим Горенко; управляющий партнер и сооснователь компании OSDirectBrand Дмитрий Джеджула; основатель Serendipity Marketing School, директор по развитию бизнеса компании QArea (США), автор и лектор учебных программ школы по маркетинговым коммуникациям Эльдар Нагорный и др.

Принять участие в «Академии роста» смогут кабельные, спутниковые, IPTV- и ОТТ-компании, предоставляющие платный доступ к ТВ. С условиями участия можно ознакомиться здесь.

"Если наши партнеры, провайдеры платного телевидения, станут сильнее, то и мы станем сильнее. Поэтому мы инвестируем в образовательную инициативу «Академия роста», – объясняет директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.