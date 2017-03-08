Создается глобальная менторская сеть для журналисток

Некоммерческая организация Coalition for Women in Journalism создает глобальную сеть, которая будет поддерживать женщин в журналистике. Основной моделью ее работы станет менторство (наставничество), сообщает британский ресурс Journalism.co.uk.
Сама же организация была создана в марте. Ее цель – объединять и поддерживать женщин-журналистов в разных регионах мира и на разных языках.
Менторы Coalition for Women in Journalism работают в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.
По словам соосновательницы организации, журналистки Киран Назиш (The New York Times, канал MSNBC, Al-Jazeera), Coalition for Women in Journalism призвана помогать женщинам, которые находятся в самом расцвете карьеры, но не могут никак продвинуться дальше. "Мы не предлагаем наставничество тем, кто находится в самом начале своего журналистского пути, потому что они едва ли уже определились, чем именно хотят заниматься, на какие темы писать", – добавляет она.
Для участников сети организация предлагает разные типы и форматы наставничества: для внештатных иностранных корреспондентов, которые только начинают работать в других странах; для журналистов, которым требуется экспертиза по той или иной теме; для местных репортеров.
Прием заявок на наставничество открывается в январе. Продолжительность и тип наставничества будут определяться индивидуально для каждого журналиста.
Фото: Рixabay.com / Neva79