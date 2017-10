Создается глобальная менторская сеть для журналисток

По словам соосновательницы организации, журналистки Киран Назиш (The New York Times, канал MSNBC, Al-Jazeera), Coalition for Women in Journalism призвана помогать женщинам, которые находятся в самом расцвете карьеры, но не могут никак продвинуться дальше. "Мы не предлагаем наставничество тем, кто находится в самом начале своего журналистского пути, потому что они едва ли уже определились, чем именно хотят заниматься, на какие темы писать", – добавляет она.

Для участников сети организация предлагает разные типы и форматы наставничества: для внештатных иностранных корреспондентов, которые только начинают работать в других странах; для журналистов, которым требуется экспертиза по той или иной теме; для местных репортеров.

Прием заявок на наставничество открывается в январе. Продолжительность и тип наставничества будут определяться индивидуально для каждого журналиста.

Фото: Рixabay.com / Neva79