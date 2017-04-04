Соосновательница «Радио Аристократы» Лера Чачибая - о том, как создать авторскую передачу

Багато людей досі не розуміють, що таке онлайн-радіо, хоча ми живемо в епоху переходу з аналогового на цифрове мовлення. Більшість українських радіостанцій зараз аналогові, проте вони також виходять в інтернет і дублюють там своє мовлення.

Кожен (починаючи від батьків і закінчуючи партнерами) обов’язково поставить вам питання: «Яка у вас хвиля і де ви виходите?».Є технічна різниця між аналоговим і цифровим мовленням. Зовнішньо студії цих двох типів майже нічим не відрізняються. Відмінності полягають в передачі сигналу.

Під час роботи в аналоговій студії, сигнал йде через компресор в оптоволокно і передається на вишку, а потім розповсюджується радіусом. А в цифровій – це передача стріму на сервер, а звідти вже роздача сигналу користувачам в інтернеті.

За своєю суттю, онлайн-радіо – це стрімінг. Але якщо розглянути, наприклад, чийсь стімінг з дому та стрімінг радіо «Аристократи», то вони будуть дуже відрізнятись, проте, назву мають однакову.