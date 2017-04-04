Соосновательница «Радио Аристократы» Лера Чачибая - о том, как создать авторскую передачу

Як пояснити партнерам, на якій хвилі слухати онлайн-радіо та як описати авторську програму у листі і зацікавити продюсера. Cпівзасновниця та гендиректор «Радіо Аристократи» Лєра Чачібая розказала про це студентам Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ.
Про перехід з аналогу на цифру
Багато людей досі не розуміють, що таке онлайн-радіо, хоча ми живемо в епоху переходу з аналогового на цифрове мовлення. Більшість українських радіостанцій зараз аналогові, проте вони також виходять в інтернет і дублюють там своє мовлення.
Кожен (починаючи від батьків і закінчуючи партнерами) обов’язково поставить вам питання: «Яка у вас хвиля і де ви виходите?».Є технічна різниця між аналоговим і цифровим мовленням. Зовнішньо студії цих двох типів майже нічим не відрізняються. Відмінності полягають в передачі сигналу.
Під час роботи в аналоговій студії, сигнал йде через компресор в оптоволокно і передається на вишку, а потім розповсюджується радіусом. А в цифровій – це передача стріму на сервер, а звідти вже роздача сигналу користувачам в інтернеті.
За своєю суттю, онлайн-радіо – це стрімінг. Але якщо розглянути, наприклад, чийсь стімінг з дому та стрімінг радіо «Аристократи», то вони будуть дуже відрізнятись, проте, назву мають однакову.
Про етапи створення авторської програми
Яким має бути нормальний процес підготовки авторського проекту, щоб продюсер обов’язково відкрив і прочитав листа з пропозицією? Є три основні компоненти: пре-продакшн, продакшн і постпродакшн.
Мені подобається, коли на стадії пре-продакшену одна дефініція переходить в іншу і в той самий час є процесом. Тобто, коли вже існує ідея, з якої все починається, і вона має втілитись у концепт. Оцей шлях і має бути процесом.
Перші люди, яким ви будете розказувати про цей концепт – це або ті, на кому ви спробуєте перевірити цей концепт, або ті, з ким вам захочеться працювати над його розробкою та вдосконаленням. Важливою є робота в команді, тому що завжди поруч будуть люди, які зможуть підтримати та дати слушну пораду.
Концепт має втілитись у комюніке. Якщо концепт – це короткий тезовий опис, то комюніке – наступна стадія. Це повідомлення про концепт тим, кому ви хочете його показати. Краще одразу писати універсальні комюніке, незалежно від того, кому ви його адресуєте.
Не потрібно підробляти речі, або прикрашати їх. Комюніке має бути чесним і містити хештег, який буде першим кроком до маркетингового дослідження. Адже після того як хештег вже з’явився в голові, його потрібно буде перевірити за запитами в різних соціальних мережах.
Обов’язково треба зазначити хронометраж майбутньої програми. Оптимальними є 20-40 хвилин. Це той час, який може тримати увагу сучасний слухач. Продумайте день та час виходу передачі. Ці фактори вирішують майбутній успіх.
В комюніке можна заявляти не лише про себе, як про автора, а також про перших гостей в ефірі, або ж про теми для перших програм. Найкраще, що можна надати продюсерові – це розуміння про що цей проект в прикладах.
Про команду проекту
Далі формується команда. На перших етапах вона може бути невеликою, до трьох людей. Оптимальна команда містить автора, людину, яка розбирається в PR, промоції та SMM, та людину, що знається на візуальному та аудіодизайні.
Ще має бути продюсер, тобто той, хто займеться адміністративною роботою. Важливо розділяти креативну та адміністративну роботу, щоб не створювати плутанину та зайве розпорошення зусиль.
На етапі продакшену початківцям краще співпрацювати з професіоналами. Тобто не писати звук на диктофон, а після страждати над тим як його експортувати та обробляти. Легше звернутись на студію та зробити запис там. Або ж співпрацювати з колегами, які в цьому добре розбираються.
На цьому етапі роботи розробляються банери для соціальних мереж, промо-аудіо та концепт для SMM. Під час постпродакшену завершується робота над записом аудіо в хорошій якості, доопрацюванням ідеї та підготовкою супровідного тексту до програми для продюсера.
Про дистрибуцію і аналітику
Останній і завершальний пункт - це дистрибуція (вихід на аудиторію). Для дистрибуції можна використовувати будь-які подкаст-агрегатори: SoundCloud, Mixcloud, iTunes тощо.
Ще однією важливою задачею є пошук зрозумілої структури підрахунку цифр в інтернеті та аналітика продукту. Досі ми залишаємось посередині між аналогом та цифрою. Можна звичайно казати, що коли працюєш в інтернеті, то одразу бачиш усі цифри статистики. Але все не так просто.
Наприклад, радіо «Аристократи» веде мовлення з сервера. До цього сервера підключаються з додатків (через iTunes та через сайти партнерів). Ці підключення з різних джерел – те, як нас слухає аудиторія. А є інші показники, які можна витягнути з Google Analytics. Це вже будуть дані про те, як аудиторія поводить себе на нашому сайті.
Щодо аналітики, то потрібно постійно збирати дані для того, щоб мати цілісну картину про те, як відбуваються процеси розповсюдження програми і чи потрібно щось змінювати у стратегії просування.
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