Соня Сотник с Radio Roks: «Если не знаете, о чем говорить в эфире, спросите об этом слушателей»

Приседания под Rammstein, прогноз погоды, который заметят, Viber для эфиров. Ведущая «Камтугеза» на Radio Roks Соня Сотник рассказала в Школе журналистики УКУ о том, как 7 лет подряд делает утреннее шоу.
В любом шоу слушателей цепляет внутренний конфликт, который существует между ведущими, и «Камтугеза» не исключение. Столкновение интересов вызывает сопереживание, и слушатель как-будто хочет стать на сторону одного из ведущих.
Однако, если этот конфликт создан искусственно, то поддерживать его долго не получится. У нас это происходит естественно, поэтому эфиры идут уже 7 лет. Хотя во время запуска радио это шоу планировалось на один год, чтобы благодаря ему повысить рейтинги станции.
Поскольку никто не любит просыпаться ранним утром, следует осторожно работать с аудиторией в это время. К людям надо заходить тихо, будто в домашних тапочках. Утреннее шоу должно стать этими уютными тапочками и кофе.
Всем слушателям утром нужно знать, который сейчас час. Многие люди ориентируется не по часам, а по рубрикам на радио. Они знают, что, например, тогда, когда начинаются новости, им нужно выйти из дома.
До сих пор есть люди, которые узнают новости не из соцсетей, а из радиоприемника. Поэтому нужно сообщить им о том, что случилось вчера вечером или сегодня ночью.
Все обсуждения в студии должны быть не между ведущими, а со слушателями. Даже разговаривая между собой, ведущим следует общаться с аудиторией. Это большое искусство.
Прогноз погоды утром в обычном формате уже не воспринимается. На изменения в погоде надо обратить внимание: «а мы же говорили вам, что сегодня будет холодно, даже несмотря на то, что уже весна» или «сегодня будет дождь, не забудьте зонтик».
Когда вы не знаете, о чем говорить в эфире, всегда можно спросить об этом у людей в Viber или Telegram. Слушатели – неотъемлемая часть утреннего шоу. Они знают, что происходит вокруг них лучше, чем мы и являются экспертами в рок-музыке.
Главное – не проспать. Следующий пункт – подготовка, иначе утреннего шоу может и не быть. Если в студии выключат электроэнергию, то оборудование будет работать на альтернативном питании. Однако компьютеры работать не будут. Поэтому желательно заранее распечатывать все необходимые для эфира материала.
К сожалению, радийщики используют лишь 20% своего словарного запаса. Поэтому нужно много читать художественной литературы. И лучше это делать с карандашом.
Нужно всегда отвечать на звонки слушателей, поддерживать с ними связь и быть актуальными. Слушатели должны захотеть пересказать друзьям утреннее шоу, чтобы оно продолжалось и после эфира.
У нас был случай, когда нам написала девушка Вера, которую муж заставлял приседать под песни группы Rammstein. Уже полгода Вера присутствует в нашем эфире. И когда начинает звучать Rammstein, слушатели вместе с нами говорят: «Вера, давай!».
Радио дает уникальную возможность рисовать картины словами. Вся история радио одновременно сложная и прекрасная.
Чего нельзя себе позволить в эфире – быть плоскими. Радиожурналист должен рисовать образы. И когда это происходит, радио получает абсолютное преимущество перед всеми другими СМИ.
Фото обложки: Ярина Семчишин, УКУ