Соня Сотник с Radio Roks: «Если не знаете, о чем говорить в эфире, спросите об этом слушателей»

В любом шоу слушателей цепляет внутренний конфликт, который существует между ведущими, и «Камтугеза» не исключение. Столкновение интересов вызывает сопереживание, и слушатель как-будто хочет стать на сторону одного из ведущих.

Однако, если этот конфликт создан искусственно, то поддерживать его долго не получится. У нас это происходит естественно, поэтому эфиры идут уже 7 лет. Хотя во время запуска радио это шоу планировалось на один год, чтобы благодаря ему повысить рейтинги станции.

Поскольку никто не любит просыпаться ранним утром, следует осторожно работать с аудиторией в это время. К людям надо заходить тихо, будто в домашних тапочках. Утреннее шоу должно стать этими уютными тапочками и кофе.

Всем слушателям утром нужно знать, который сейчас час. Многие люди ориентируется не по часам, а по рубрикам на радио. Они знают, что, например, тогда, когда начинаются новости, им нужно выйти из дома.