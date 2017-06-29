Следи за собой, будь осторожен: советы по безопасности для журналистов

Экономические и политические журналисты нередко подвергаются преследованию в интернете: их почты взламывают, компьютеры заражают вирусами, их общение тщательно отслеживается. Также могут прослушиваться телефоны репортеров. Журналистам, которые проводят рисковые расследования, стипендиат программы Knight International Journalism Хорхе Луис Сиерра советует внимательнее следить за своими электронными устройствами.

Так, к примеру, следует обращать внимание на расходование данных, не повысилось ли оно. Дело в том, что программы для слежки копируют на сторонний сервер всю информацию с устройства (переписка, сообщения, фотографии, видео и прочее). Это все делается за ваш счет.

Обратите внимание на батарейку. Если у вас новый телефон, а аккумулятор стал внезапно очень быстро садиться, это может происходить из-за взлома устройства. Проверьте, не начинает ли батарейка садиться быстрее обычного в тот момент, когда вы пользуетесь интернетом. Также стоит проверить устройство, если оно остается теплым даже тогда, когда вы его не заряжаете и не используете.

Безусловно, нужно тщательнее защищать свои данные паролями и не открывать подозрительные ссылки даже от тех людей, которым вы доверяете. Фишинговые атаки – самое простое, что могут сделать ваши недоброжелатели. Регулярно обновляйте ПО, защищайте антивирусами компьютеры, мобильные телефоны и планшеты, шифруйте жесткий диск и сообщения в мессенджерах, создавайте надежные пароли. Хорошее руководство по кибербезопасности есть у ISC Project.