Следи за собой, будь осторожен: советы по безопасности для журналистов

Организации по защите журналистов и правозащитников выпустили немало пособий по безопасности. «Телекритика» отобрала самые полезные правила по работе репортеров и фотографов в рискованных условиях (не военных) и советы, как сохранить свои данные.
Главное правило, которое дают все пособия, – безопасность журналиста превыше всего. Важность материала не оправдывает риск для здоровья или жизни человека. Редакции должны учитывать это, отправляя репортеров на задания, и обязаны обеспечить сотрудникам максимальную безопасность (экипировка, медстраховка, юридическая и психологическая защита и так далее) – советуют в Международном институте безопасности новостей (INSI).
Кроме того, у репортера должно быть право отказаться выполнять рискованное журналистское задание без угрозы для своей карьеры или зарплаты. А работодатель обязан регулярно проводить инструктажи по безопасности.
Прослушка и онлайн-слежка
Экономические и политические журналисты нередко подвергаются преследованию в интернете: их почты взламывают, компьютеры заражают вирусами, их общение тщательно отслеживается. Также могут прослушиваться телефоны репортеров. Журналистам, которые проводят рисковые расследования, стипендиат программы Knight International Journalism Хорхе Луис Сиерра советует внимательнее следить за своими электронными устройствами.
Так, к примеру, следует обращать внимание на расходование данных, не повысилось ли оно. Дело в том, что программы для слежки копируют на сторонний сервер всю информацию с устройства (переписка, сообщения, фотографии, видео и прочее). Это все делается за ваш счет.
Обратите внимание на батарейку. Если у вас новый телефон, а аккумулятор стал внезапно очень быстро садиться, это может происходить из-за взлома устройства. Проверьте, не начинает ли батарейка садиться быстрее обычного в тот момент, когда вы пользуетесь интернетом. Также стоит проверить устройство, если оно остается теплым даже тогда, когда вы его не заряжаете и не используете.
Безусловно, нужно тщательнее защищать свои данные паролями и не открывать подозрительные ссылки даже от тех людей, которым вы доверяете. Фишинговые атаки – самое простое, что могут сделать ваши недоброжелатели. Регулярно обновляйте ПО, защищайте антивирусами компьютеры, мобильные телефоны и планшеты, шифруйте жесткий диск и сообщения в мессенджерах, создавайте надежные пароли. Хорошее руководство по кибербезопасности есть у ISC Project.
Как сохранить фотографии и технику
Несанкционированные съемки охраняемых объектов (к примеру, во время антикоррупционного расследования) чреваты конфликтами. Журналист-международник Шерри Риккарди из International Journalst’ Network рекомендует фотокорреспондентам в таких случаях даже на улице сразу же и регулярно копировать отснятый материал на облачные сервисы (Dropbox, Google Photos и другие).
У репортера всегда должны быть с собой запасные батарейки для мобильного телефона и камеры. В опасные зоны лучше брать как можно меньше оборудования (один фотоаппарат, один объектив). Файлы, помимо облака, нужно дублировать на свой компьютер и внешние диски.
Прежде чем ехать снимать в опасную зону, лучше узнать о местных особенностях, законах, опыте других журналистов (если таковой имеется). На месте обращайте внимание на предупреждающие знаки. Фоторепортеры часто подвергаются нападению грабителей. Поэтому желательно не носить технику в узнаваемых сумках и рюкзаках с лейблами для фотооборудования.
Если вы снимаете или работаете в толпе, изучите заранее возможные пути отступления на случай непредвиденных обстоятельств. Обязательно предупредите кого-нибудь о том, куда вы уехали работать, и периодически выходите с ним на связь.
Если есть риск для здоровья или жизни
За вами могут следить, чтобы собрать информацию/досье на вас или ваше издание. Могут пытаться вас запугать либо же готовить ваше задержание, похищение или совершить нападение. В любом случае, об этом надо сразу сообщить коллегам, близким и в правоохранительные органы.
В правилах, разработанных ОБСЕ для правозащитников, отмечается, что если вы занимаетесь рискованным расследованием или находитесь в малознакомом месте, не нужно игнорировать свои инстинкты и интуицию. "Если вы думаете, что что-то не так, вы могли подсознательно что-то заметить, поэтому примите меры, чтобы разобраться с ситуацией":
• Помните, что у группы слежки всегда есть «исходная точка», место, где они уверены, что точно могут вас найти. Обычно это ваш дом или офис. Замечайте необычные вещи – странных людей, необычное поведение, неожиданные подарки (лучше от таких подарков отказываться – в них могут быть установлены жучки).
• Обращайте внимание на людей, это поможет вам заметить одни и те же лица в разных местах. Обращайте внимание на автомобили и запоминайте основные детали, например, марку, цвет, номерной знак.
• Составьте план на случай слежки за вами до того, как это произойдет. Вы можете заранее договориться со своей семьей и коллегами о кодовых словах и фразах или паролях для зашифрованных сообщений, позаботиться на случай чрезвычайных ситуаций о телефоне, который не зарегистрирован на ваше имя, и обеспечить себе доступ к автомобилю, которым вы обычно не пользуетесь, для чрезвычайных ситуаций.
• Никогда не ходите одни. Измените свои привычные маршруты и рутину. Будьте очень осторожны с налаживанием новых контактов, если не вы выступаете их инициатором. Оставляйте детальный график своих передвижений надежному контактному лицу, которое будет регулярно проверять, все ли у вас нормально. И не отклоняйтесь от графика, не сообщив этому человеку об этом.
• Если к вам подходят незнакомые люди, старайтесь сразу записывать ваш разговор на видео, а если угрожает опасность и нет возможности ее избежать, сообщите сразу своим контактным лицам, отправьте смс, сделайте пост в соцсетях, заранее заготовьте «тревожный текст», в котором будет максимум деталей о вашем местонахождении.
Подробнее о правилах безопасности в условия риска можно почитать в этом пособии от Front Line Defenders или в гиде по безопасности журналистов от CPJ.