Шон-Патрик Лаветт из «Радио Ватикан»: «Я не верю, что новости стали важнее историй»

Коли я був маленьким, то серед доступних для мене розваг були перегляди ковбойських фільмів та прослуховування радіо. Цей ящик тоді був єдиним зв’язком зі світом. Всередині цього ящика було не тільки радіо, а й програвач, на якому я міг слухати музичні платівки.

І ось, цей маленький хлопчик слухав радіо. Усе моє сприйняття базувалось не на тому, що я бачив, а на тому, що я чув. Тільки уявіть, скільки інформації та знань ми отримуємо завдяки візуальним образам. Ми постійно дивимось телебачення, фільми, споживаємо інформацію в інтернеті зі своїх гаджетів.

А я в своєму дитинстві сидів перед радіо і лише слухав. Я чув як перший чоловік висадився на Місяць – це був Ніл Армстронг. В той момент я також був на тому Місяці, і стояв поряд із ним. Я ніби відчував відсутність гравітації. Я не лише чув усе, але й уявляв.