Шон-Патрик Лаветт из «Радио Ватикан»: «Я не верю, что новости стали важнее историй»

Ірландець, колишній воєнкор, народився в Південній Африці, працює на «Радіо Ватикан» більше тридцяти років і бачив вже п’ять Римських Пап. Шон-Патрік Лаветт розповів на майстер-класі в Школі журналістики УКУ про своє дитинство і вчив відчувати звуки.
Коли я був маленьким, то серед доступних для мене розваг були перегляди ковбойських фільмів та прослуховування радіо. Цей ящик тоді був єдиним зв’язком зі світом. Всередині цього ящика було не тільки радіо, а й програвач, на якому я міг слухати музичні платівки.
І ось, цей маленький хлопчик слухав радіо. Усе моє сприйняття базувалось не на тому, що я бачив, а на тому, що я чув. Тільки уявіть, скільки інформації та знань ми отримуємо завдяки візуальним образам. Ми постійно дивимось телебачення, фільми, споживаємо інформацію в інтернеті зі своїх гаджетів.
А я в своєму дитинстві сидів перед радіо і лише слухав. Я чув як перший чоловік висадився на Місяць – це був Ніл Армстронг. В той момент я також був на тому Місяці, і стояв поряд із ним. Я ніби відчував відсутність гравітації. Я не лише чув усе, але й уявляв.
В дитинстві я не хотів бути лікарем, ветеринаром, або ще кимось іншим. Серед моїх улюблених іграшок був мікрофон. І ось, приблизно років у 12 я запланував свій перший прорив на локальну радіостанцію.
Я ретельно готувався і мав з собою окрім підготовленого монологу пісню. Але коли я прийшов на радіостанцію, то мені сказали, щоб я йшов геть і що в мене немає майбутнього на радіо. Проте я вирішив, що цього не станеться і я досягну своєї мрії.
Про подкасти
Радіо завжди активно використовували у розвинутих країнах. Велику популярність воно мало у Сполучених Штатах та Європі, де феномен подкастингу ставав все більш популярним. Подкастинг створив нову радійну революцію.
Переважно люди слухають радіопрограми лише один раз, під час ефіру, але подкасти можна слухати безліч разів, тоді, коли нам заманеться.
Я не маю точного уявлення про ситуацію на радійному ринку в Україні, тому не можу точно сказати яким чином тут розвиваються подкастинг. Проте, суто як феномен, він розвивається дуже швидко в усьому світі.
Наприклад, коли ми їдемо в авто, то ми не можемо більше нічого робити, окрім того, як слухати. Тому подкасти дуже популярні в тих країнах, де люди багато часу проводять в своїх автомобілях.
В Сполучених Штатах люди можуть проводити в дорозі 2-3 години щодня, коли їдуть на роботу, чи назад – додому. І саме тоді вони слухають радіо чи подкасти.
Подорожі – час для музики, але навіть музика може наскучити, тому люди починають шукати щось альтернативне та цікавіше. І знаходять подкасти, іншими словами storytelling. Завдяки почутим історіям ми створюємо власні цінності, формуємо ідеї та розвиваємо уяву.
У кожного обов’язково є історія, яка запам’яталась першою, ще з дитинства. Люди розповідають історії для того, щоб налякати, або ж, навпаки, надихнути дітей та поділитись із ними цінностями. Окрім цього, казки допомагають дітям заснути.
Storytelling – частина нашого дорослішання. Але коли ми виростаємо, то продовжуємо любити історії, тому нам так подобаються подкасти.
Про звуки
Що таке голос? Це подих. Якщо немає повітря – немає голосу. Немає голосу – немає душі. Існує думка, що з останнім подихом душа залишає тіло.
Подих формується у діафрагмі. Якщо ми хвилюємось, то діафрагма перетискається і ми не можемо мовити рівним впевненим голосом. Тому для радійників так само, як і для акторів важливим є розвиток діафрагми, щоб вправно контролювати дихання.
В духовній практиці індуїзму у районі діафрагми знаходиться чакра, яка є центром концентрації. Тому можна вважати, що контроль діафрагми - контроль душі та уяви. Така собі магія.
Якщо ми хочемо зрозуміти магію радіо, то маємо розуміти цей процес з наукової точки зору. Отже, права півкуля мозку надає можливість уявляти, запам’ятовувати, створювати образи, розрізняти кольори та звуки. Коли ми слухаємо музику, або співаємо пісню, то мелодії продукуються правою півкулею.
А от слова цієї пісні надходять з лівої. Вона також відповідає за логіку, цифри та деталі. Але магія звуку призупиняє дію раціональності. Ми перетворюємось на дітей, починаємо уявляти та вірити, що дива існують.
Деякі радіошоу мають властивості радіонаркотиків. Існує стереотип, що історії вже не актуальні, важливими тепер є лише новини. Ви в це вірите? Особисто я - ні.
Уявіть таку магічну країну як Ірландія. І ось, коли ви все зробили протягом неділі: сходили до храму, прибрались і вже вклали дітей спати, то що ж робити далі? Але ви знаєте, що недільного вечора у вас є радіотеатр. Тому ви сідаєте і слухаєте. І не лише слухаєте, але й все уявляєте так, ніби дивитесь справжню виставу.
Це живий театр, який стає можливим завдяки мікрофонам, що розташовані повсюди у радіостудії. Саме завдяки звукам ви створюєте магію. І ви це все контролюєте: малюєте картинку за допомогою лише самих звуків.
Щоб не зламати цієї магії ми не можемо постійно використовувати у своїй роботі лише звуки зі SoundCloud. Нам потрібно записувати їх самостійно. Наприклад, яким має бути звучання пригодницької історії?
Уявіть, що ви продираєтесь крізь ліс або джунглі Південної Америки у пошуках тигра. Як буде звучати цей ліс і ваші кроки? Звичайно, що можна використати певні звуки з SoundCloud, але тоді ви не зможете повністю змалювати пришвидшення вашого пересування та всього іншого, що відбувається довкола вас.
Зміну та різноманітність звуків не можна не почути. Тому набагато ефектнішим для історії є запис звуків у студії. Так ви отримаєте повний контроль. До того ж, майже усі звуки можна навчитись імітувати. То ж невеликі зусилля – і ви вже в джунглях.
Зазвичай люди сприймають звуки залежно від контексту, тому велику роль грає культурний аспект. Але немає значення, що це насправді. Дійсно значущим є те, що і як ви собі уявили.
Фото обкладинки: Ярина Семчишин