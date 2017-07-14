Школы журналистики: новый сезон

Документы для поступления подал 51 абитуриент. Учитывая особенность лицензии МОН, на программу подавались выпускники разных специальностей, не только журналисты: филологи, маркетологи, юристы, менеджеры, социологи. Мы набрали полную лицензию – 25 человек. Конкурс был 2 человека на место.

Поскольку УКУ частный университет, здесь нет бюджетных мест. Несмотря на это, первых 13 студентов в рейтинге получили различного типа стипендии, которые покрывают от 50% и выше стоимости обучения. В некоторых случаях средства также покрывают проживание в университетском коллегиуме, питание и расходы на литературу. Студентам, которые оплачивают обучение, мы предложили модель, когда они могут вначале внести первую оплату (например, 7 тыс. грн), а затем в течение 12 месяцев выплачивать по 1,5 тыс. грн.

Неизменная составляющая обучения студентов – подготовка журналистских материалов. За два года студенты получают наработанные портфолио, чтобы быть убедительными при принятии на работу в редакции. Также мы работаем над созданием гонорарного фонда, чтобы во время обучения студенты на конкурсной основе могли получать гонорары за журналистские материалы.

В этом году ощутимых изменений в Школе не происходило. Мы скорее активно наблюдаем за тенденцией изменений на медийном рынке, чтобы своевременно вносить коррективы в структуру и содержание наших учебных курсов. Во время обучения в Школе студенты изучают основные компетенции, они впоследствии могут приспособить к различным профессиональным потребностям.

В то же время, после разговоров со всеми нашими выпускниками о навыках которые они хотели бы приобрести дополнительно (за последние 5 лет у нас около 90 выпускников), мы разрабатываем ряд краткосрочных программ по управлению, праву, тайм-менеджменту, финансах, маркетингу и т. п.

Несколько дней назад у нас закончилась международная семидневная школа Caption Video. В течение 6 месяцев будет антикоррупционный проект, в ходе которого участники (в том числе наши студенты) пишут журналистские расследования. В сентябре-октябре мы готовим двухмесячную немецко-украинскую видео-академию; планируем школу социального репортажа, десятидневную программу медиаменеджмента. Кроме того, запланировали до 20 мастер-классов по мультимедиа, видео, документалистике, аудио, радио, работе с текстами и большими данными.

Сайт школы: journalism.ucu.edu.ua