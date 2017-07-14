Школы журналистики: новый сезон

«Телекритика» расспросила о планах в новом учебном году у руководителей школ журналистики Киево-Могилянской академии, УКУ, «Украинской правды», 1+1 Media и «Свободной. Образовательной платформы».
Директор Школы журналистики УКУ отец Павел Худ
Документы для поступления подал 51 абитуриент. Учитывая особенность лицензии МОН, на программу подавались выпускники разных специальностей, не только журналисты: филологи, маркетологи, юристы, менеджеры, социологи. Мы набрали полную лицензию – 25 человек. Конкурс был 2 человека на место.
Поскольку УКУ частный университет, здесь нет бюджетных мест. Несмотря на это, первых 13 студентов в рейтинге получили различного типа стипендии, которые покрывают от 50% и выше стоимости обучения. В некоторых случаях средства также покрывают проживание в университетском коллегиуме, питание и расходы на литературу. Студентам, которые оплачивают обучение, мы предложили модель, когда они могут вначале внести первую оплату (например, 7 тыс. грн), а затем в течение 12 месяцев выплачивать по 1,5 тыс. грн.
Неизменная составляющая обучения студентов – подготовка журналистских материалов. За два года студенты получают наработанные портфолио, чтобы быть убедительными при принятии на работу в редакции. Также мы работаем над созданием гонорарного фонда, чтобы во время обучения студенты на конкурсной основе могли получать гонорары за журналистские материалы.
В этом году ощутимых изменений в Школе не происходило. Мы скорее активно наблюдаем за тенденцией изменений на медийном рынке, чтобы своевременно вносить коррективы в структуру и содержание наших учебных курсов. Во время обучения в Школе студенты изучают основные компетенции, они впоследствии могут приспособить к различным профессиональным потребностям.
В то же время, после разговоров со всеми нашими выпускниками о навыках которые они хотели бы приобрести дополнительно (за последние 5 лет у нас около 90 выпускников), мы разрабатываем ряд краткосрочных программ по управлению, праву, тайм-менеджменту, финансах, маркетингу и т. п.
Несколько дней назад у нас закончилась международная семидневная школа Caption Video. В течение 6 месяцев будет антикоррупционный проект, в ходе которого участники (в том числе наши студенты) пишут журналистские расследования. В сентябре-октябре мы готовим двухмесячную немецко-украинскую видео-академию; планируем школу социального репортажа, десятидневную программу медиаменеджмента. Кроме того, запланировали до 20 мастер-классов по мультимедиа, видео, документалистике, аудио, радио, работе с текстами и большими данными.
Сайт школы: journalism.ucu.edu.ua
Заведующий кафедрой журналистики НАУКМА Сергей Квит
Вступительная кампания прошла успешно: в этом году объем госзаказа составлял 15 мест, а заявления подали 32 человека. Мы набрали 16 студентов (есть одна контрактница) и я доволен тем, кого мы приняли. В МШЖ вступают не случайные люди. Они знают о наших профессиональных требованиях, включая английский язык. Как правило, абитуриенты находят собственные пути к Могилянке, они заранее формируют свою точку зрения о месте обучения. Поэтому мы предоставляем необходимую публичную информацию о МШЖ, но не проводим специальных рекламных кампаний. Главное - это профессиональная репутация, которая важнее всего.
МШЖ включает в себя магистерскую и PhD-программы. В магистратуру мы принимаем выпускников разных бакалаврских программ, но наши абитуриенты должны доказать приемной комиссии, что они выбрали для себя журналистику как профессию. Также мы считаем, что первокурсники должны уволиться с работы и все свое время уделять учебе. Даже если они работают в редакциях. Дело в том, что обучение в МШЖ очень интенсивное. Также чрезвычайно интересное.
Студенты обучаются по концепции универсальной журналистики, после завершения программы они должны уметь буквально все, несмотря на виды работ и тип масс-медиа. Наши преподаватели - в основном молодые люди, среди них много выпускников Могилянки. Включая директора МШЖ Евгения Федченко. Первым нашим студентом, а затем и первым выпускником-преподавателем стал Юрий Панин. Преподаватели МШЖ активны в различных направлениях журналистской деятельности. Это телевидение, радио, социальные медиа, фактчекинг, также теории и методы медиа исследований и др. Они отвечают за обновление контента своих курсов и делают это постоянно. То есть мы все следим за новейшими трендами и изменениями в медиа отрасли.
Часто приглашаем на мастер-классы известных специалистов, журналистов-практиков. Мастер-классы проходят в рамках различных магистерских курсов и не подменяют собой системную университетскую подготовку.
Практически все выпускники МШЖ работают в медиа отрасли. Это журналисты и различные медиа специалисты. Никто не исчезает из поля зрения. Преподаватели, студенты и выпускники создают совместные проекты. Самый известный из них - глобальный фактчекинговий проект StopFake.
В этом году в МШЖ появится новый преподаватель. Это известный журналист-расследователь Максим Опанасенко. Останутся и те звездные преподаватели, которые работают у нас с самого начала. Например, лучший в Украине медиа юрист Наталья Петрова, исполнительный директор "Детектор медиа" Диана Дуцик, журналист "Голоса Америки" Руслан Дейниченко. Ждем двух американских преподавателей, которые приедут по программе Fulbright. Кроме американских курсов, у нас будут два собственных предмета на английском языке, посвященных медиа теориям и герменевтике.
Для МШЖ очень важна докторская (PhD) программа. Мы будем уделять ей еще больше внимания, поскольку это способствует интернационализации МШЖ и позволяет готовить докторантов по западным стандартам. Ее возглавляет также наша выпускница и преподаватель Дария Орлова, которая защитилась на совместном спецсовете Киево-Могилянской академии и Барселонского автономного университета. PhD-программа МШЖ сотрудничает с американскими, канадскими и западноевропейскими партнерами. На ней уже прошли подготовку ряд наших ярких молодых преподавателей.
Сайт школы: msj.ukma.edu.ua
Руководитель Школы экономической журналистики, редактор УП Александра Гайворонская
Мы получили 217 заявок от желающих попасть на первый курс Школы экономической журналистики, но студентами стали лишь 16. Проводить отбор было трудно – немало сильных претендентов.
Некоторым из тех, кто не прошел сейчас, планируем предложить обучение на следующем курсе Школы. Радует то, что почти половина наших студентов – это журналисты и редакторы региональных изданий.
Обучение начнется 15 сентября и продлится до середины декабря. «Украинская правда» планирует продолжить сотрудничество с Академией Deutsche Welle в рамках Школы экономической журналистики в 2018 году.
Детальнее о курсе: epravda.com.ua/news
Основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа» Дмитрий Раимов
В новом осенне-весеннем сезоне мы планируем «Курс журналистика» (классический 4-дневный курс от украинских и западных журналистов), а также старт продолжительного курса на 3-4 месяца. Все программы впервые будут дополнены не только офлайн-занятиями, но и онлайн-практикой (в формате вебинаров из редакций мировых СМИ).
В планах школы до 2019 года перейти на онлайн-обучение с офлайн-практикой в европейских редакциях (сейчас есть договоренности с редакциями, которые выпускники уже посещали: BBC и The Wall Street Journal).
Большинство наших слушателей – это маркетологи, Social Media и PR-специалисты, предприниматели. Журналисты/редакторы – в небольшом количестве. Причина тому – стремительно закрывающиеся СМИ и падение спроса на журналистов. Поэтому еще с 2015 года наш курс переориентировался на медийные специальности, которые важны и полезны широкому кругу слушателей. Это и работа с текстами, и создание блогов, работа в социальных сетях и так далее.
По нашим выпускникам мы ведем подробную статистику. Сейчас можно сказать, что практически нет ни одной редакции, где бы не работали наши выпускники. Это и телеканалы, и радио, и онлайн медиа. Несколько сложнее с данными региональных СМИ. Там много наших выпускников-редакторов, но в основном они сконцентрированы во Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.
Сайт проекта: svobodnaya.academy
Руководитель проекта «Высшая Школа Media & Production» Ася Колисниченко
Спрос на программы журналистики есть всегда. К примеру, этой осенью мы будем проводить набор на курс «Универсальный журналист», куратором которого является Ирина Демченко, выпускающий редактор ТСН. Курс стартует у нас во второй раз, и если судить по количеству заявок, то это одно из самых востребованных направлений в современной журналистике. Традиционно большой конкурс в этом сезоне на курсе «Ведущий развлекательного шоу», который стартует 15 сентября.
Из образовательных направлений в сфере медиа и телепроизводства этой осенью стартует новый набор на курсы «Телевизионный продюсер» и «Редактор реалити шоу». Для детей мы делаем «Детскую медиа школу» и готовим для них необычный образовательный проект – 30 сентября стартует воркшоп по созданию 360° видео в виртуальной реальности.Также мы ведем переговоры о проведении нескольких мастер-классов.
Есть большой выбор возможных вариантов того, где поучиться журналистике. Это и бесплатные онлайн-курсы американских и европейских университетов, образовательные онлайн-платформы, краткосрочные интенсивные программы обучения и вузы. Во время собеседований студенты говорят нам, что их иногда учат по статьям в Википедии, многие из ребят говорят о том, что, если бы перед ними снова стоял выбор вуза, они вряд ли сделали бы его в пользу того учебного заведения, в котором учатся сейчас. Поэтому они ищут другие варианты.
Когда медиакомпании столкнулись с ограниченностью рынка квалифицированных молодых специалистов, они начали готовить специалистов самостоятельно – за более короткий срок, на своих мощностях, по своим требованиям и ценностям.
Сейчас в «Высшей Школе» есть несколько направлений журналистики – это курсы «Журналистика телевизионных расследований» и «Универсальный журналист». Универсальный журналист должен быть внимательным слушателем, правильно задавать вопросы, находить общий язык с разными людьми в разных ситуациях и уметь отличить правду от неправды. Такие навыки помогают работать в условиях неопределенности, там, где законодательство, технологии и информации постоянно меняются. Люди доверяют журналистам, которые ищут правду и умеют представлять факты.
В «Высшей Школе Media & Production» есть все, для того, чтобы подготовить специалистов в сфере журналистики и медиа: производственные мощности 1+1 Media, на которых можно тренироваться, опытные специалисты-практики, которые хотят и умеют передавать знания подрастающему поколению, и желание закрывать вакансии внутри 1+1 Media людьми, в которых мы вложили не только знания, а и пропитали ценностями компании.
Поэтому к нам приходят учиться или уже опытные специалисты, для которых мы проводим постоянный профессиональный апгрейд, или «свитчеры», которые полностью меняют профессию, или же совсем новички с горящими глазами, которых мы учим всему. Как правило, последние – это выпускники школ, студенты и выпускники вузов, которые выбирают краткосрочные интенсивные программы обучения как альтернативу бакалавриату и магистратуре.
20 сентября будет 4 года как мы делимся знаниями наших практиков и выпустили порядка 600 студентов. 30% выпускников стали частью команды и работают в штате 1+1 Media и на проектах 1+1 Production, остальные – в других медиагруппах, на региональных телеканалах или занимаются своими авторскими проектами.
Но не все приходят с целью трудоустройства. Многие хотят попробовать себя в профессии и принять решение, действительно ли журналистика и телепроизводство это то, чем они хотели бы заниматься в будущем. И безусловно, часть студентов – это уже работающие журналисты, корреспонденты, ведущие, режиссеры и продюсеры, которые приходят получить новые современные знания, чужой опыт, рейтинги и ошибки, на которых можно поучиться. Именно поэтому для нас важно разрабатывать курсы, которые будут развивать актуальных времени профессионалов и индустрию в целом.
Сайт школы: school.1plus1.ua