Секретные способы поиска телефонов

Мобільні телефони майже всіх адвокатів України, чиновників, керівників патрульної поліції та родичів політв’язнів. Редактор новин і ведучий «Громадського радіо» Григорій Пирлик поділився неочікуваними способами пошуку контактів для своїх сюжетів.
Єдиний реєстр адвокатів України
Я дізнався про цей реєстр нещодавно. Кримінальні провадження, цивільні спори часто проходять із залученням адвокатів. Через адвокатів можна виходити на зв'язок із людьми і отримувати таким чином коментарі. Наприклад, в цьому реєстрі я знайшов представників потерпілих у справіпро вбивство патрульних поліцейських в Дніпрі.
Також в цьому реєстрі можна шукати телефони колишніх адвокатів, які стали народними депутатами. Наприклад, я знаходив контакти Оксани Продан і Віктора Розвадовського.
Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Дуже корисна база для роботи з історіями, де фігурують малознайомі люди. Багато хто з людей має ФОП, навіть я. При реєстрації ти залишаєш багато персональної інформації, яка часто лишається в базі навіть тоді, коли ФОП вже закритий. Завдяки цьому реєстрові я знаходив дуже неочікувані контакти.
Наприклад, вбивство патрульних трапилось ввечері в неділю. Це Дніпро, там у мене немає жодних контактів, немає телефонів ані пресс-служби, ані поліцейських. Але я знайшов дані про те, що керівником місцевої патрульної поліції є Володимир Романович Богоніс. Люди в поліцію приходили зазвичай з нуля, без бекграунду роботи в правоохоронних органах. А це значить, що такі люди могли б мати ФОП в колишньому житті. Я дізнався, що Богоніс жив у Львові, був в АТО і займався колись бізнесом. Тому я спробував пошукати його ім’я в цьому реєстрі. І знайшов його разом із номером мобільного телефону. Я зателефонував, пересвідчився у тому, що це саме та людина, яка мені потрібна і взяв коментар.
Коли була стрілянина в Олевську, я знайшов в реєстрі телефон голови місцевої райадміністрації. Коли з'явилася інформація про 13-20 випадків отруєння шаурмою на Луганщині, я знайшов в повідомленні санепідслужби назву ФОП, що продавало цю шаурму. В реєстрі я знайшов телефон власника ФОПу і взяв у нього коментар. Ця людина зверталася до мене не інакше як "братан".
Частина, яка стосується юросіб теж надважлива для нас. Особливо для тих, хто займається журналістськими розслідуваннями. Так можна поїхати на місце реєстрації фірми і побачити там бабцю, або знайти мобільний номер представника компанії. А коли на Луганщині загинув волонтер фонду "Рубіж", я знайшов в реєстрі телефон співзасновника організації і таким чином зміг отримати коментар і підтвердження факту трагедії.
База експертів для ЗМІ Expert4.media
Це поки що не сильно відомий ресурс, йому всього лише декілька місяців. Цю базу створили представники Інстутуту масової інформації. Вони відібрали певних експертів, перевірили їх, опитали на предмет незаангажованості. Експерти тут розбиті по категоріях і таким чином можна знайти еколога, або експерта з культурної політики. Там нема телефонів, але можна написати людям у фейсбук. База ще не розкручена, але підбір людей досить цікавий.
Бази контактів політиків
Інколи нас збагачують контактими інформаційні війни між різними політсилами. Спочатку під час Майдану прихильники "Партії регіонів" опублікували базу телефонів опозиції, аби їх залякували. Ці дані досі доступні в інтернеті. І навпаки було з базою "Партії регіонів". Ці номери я нещодавно знайшов на якомусь сумському сайті і багато з цих людей досі у фракціях і багато хто не змінив своїх телефонів. Також доступна база депутатів БПП.
Як оминути письмові запити прес-службам
Особисто я не люблю фразу прес-служб про «напишіть мені запит». Я не юрист, але читав закон «Про доступ до публічної інформації». В ньому є пункт, в якому сказано, що у вас не мають права вимагати саме письмовий запит. Я можу цей запит зробити і усно. І це мій вибір, яким чином я його роблю. І коли мені ультимативно кажуть про запит, я навожу цей приклад. Здебільшого це закінчувалося з’ясуванням стосунків і конфліктами. Але часто така наполегливість навпаки рятувала в ситуаціях, коли потрібен був терміновий коментар.
Зокрема була історія, коли у Харкові вирішили не транслювати матчі за участю Росії у пабах і фан-зонах. Це стало відомо з матеріалів ЗМІ і стало відомо, що заборона йшла з боку департаменту економіки Нацполіції. Нічого дивного, але треба було отримати коментар-роз’яснення. Я зателофунував речнику Нацполіції Ярославу Тракало, але він був не в дусі і сказав писати запит. Я теж був не в дусі і написав у в Facebook пост, вставив туди кусок з закону, тегнув усіх радників і пана Тракало. Пан Тракало мені передзвонив, все ще був не в дусі, але коментар надав. Наполегливість рятує.