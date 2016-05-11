Секретные способы поиска телефонов

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Дуже корисна база для роботи з історіями, де фігурують малознайомі люди. Багато хто з людей має ФОП, навіть я. При реєстрації ти залишаєш багато персональної інформації, яка часто лишається в базі навіть тоді, коли ФОП вже закритий. Завдяки цьому реєстрові я знаходив дуже неочікувані контакти.

Наприклад, вбивство патрульних трапилось ввечері в неділю. Це Дніпро, там у мене немає жодних контактів, немає телефонів ані пресс-служби, ані поліцейських. Але я знайшов дані про те, що керівником місцевої патрульної поліції є Володимир Романович Богоніс. Люди в поліцію приходили зазвичай з нуля, без бекграунду роботи в правоохоронних органах. А це значить, що такі люди могли б мати ФОП в колишньому житті. Я дізнався, що Богоніс жив у Львові, був в АТО і займався колись бізнесом. Тому я спробував пошукати його ім’я в цьому реєстрі. І знайшов його разом із номером мобільного телефону. Я зателефонував, пересвідчився у тому, що це саме та людина, яка мені потрібна і взяв коментар.

Коли була стрілянина в Олевську, я знайшов в реєстрі телефон голови місцевої райадміністрації. Коли з'явилася інформація про 13-20 випадків отруєння шаурмою на Луганщині, я знайшов в повідомленні санепідслужби назву ФОП, що продавало цю шаурму. В реєстрі я знайшов телефон власника ФОПу і взяв у нього коментар. Ця людина зверталася до мене не інакше як "братан".

Частина, яка стосується юросіб теж надважлива для нас. Особливо для тих, хто займається журналістськими розслідуваннями. Так можна поїхати на місце реєстрації фірми і побачити там бабцю, або знайти мобільний номер представника компанії. А коли на Луганщині загинув волонтер фонду "Рубіж", я знайшов в реєстрі телефон співзасновника організації і таким чином зміг отримати коментар і підтвердження факту трагедії.