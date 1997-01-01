ТЕЛЕКРИТИКА

Профессия – журналист. 4 лучших интервью-2017 о медиа-образовании

Что происходило с кинокритикой, как снимать войну и противостоять пропаганде

Образование

Мы продолжаем подводить итоги года. Давайте вспомним лучшие интервью, которые дали «Телекритике» украинские и не только медийщики, которые познали секреты профессионализма и поделились ими с нашими читателями.


Известный украинский фотограф Александр Чекменев рассказал о Донбассе 90-х, замене советских паспортов и документалистике. Телеведущая и замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк – о том, как полюбить своего героя, не унижать его в эфире и слушать. Денис Иванов, возглавляющий кинокомпанию «Артхаус Трафик» – о роли кинокритиков в развитии кинематографа и о проблемах в украинской культурной журналистике. А известный фотожурналист Томас Дворжак – о военной документалистике и практической фотографии.
1

Александр Чекменев: «Я не езжу в Луганск – не могу быть там, где нельзя снимать»

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Фотограф Александр Чекменев родился и вырос в Луганске. Учился в местной фотомастерской, там же и начал карьеру фотографа, а в 1997 году переехал в Киев. Его известные серии «Паспорт» (1994-1995), «Донбасс» (1994-2015), «Воины» (2014), War-Torn (2014) и другие – документация истории, уходящей эпохи, разрухи и людей, пострадавших от развала СССР. Работы фотографа публиковались в New York Times, Lens Blog, TIME Lightbox, The New Yorker Photo Booth и MSNBC. Во время открытия выставки «Документация повседневности» Александр Чекменев рассказал о создании своих серий и необходимости документировать современную украинскую историю.
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2

Ольга Герасимьюк: «Самое страшное можно показывать деликатно»

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Телеведущая и замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк ездила по глубоким селам – таким, где люди не пускали детей в школу, потому что по улицам ходили волки (были распроданы охотничьи угодья и в лесу нарушился природный баланс).

"Когда я туда заезжала, ко мне выходили люди, как из фильма «Кин-дза-дза!». Но они знали об «1+1». Я считаю, что это были умные люди. Люди, которым мы обычным доверительным языком объясняли сложные вещи. Мне кажется, что потом определенная часть людей могла немного отупеть из-за перенасыщения некачественной информацией. Сегодня также есть запрос на подобную доверительную беседу. И его мог бы удовлетворить общественный вещатель. Но все начинается с образования. Если мы не дадим людям знаний, не научим различать информацию и не обратим их к чтению, ничего не получится", – уверена телеведущая.

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3

Денис Иванов: «Если в Каннах главные люди на красной дорожке – кинематографисты, то в Украине – начальник ЖЭКа в дорогом костюме»

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Глава кинокомпании «Артхаус Трафик» и один из основателей Одесского международного кинофестиваля Денис Иванов уверен в том, что кинокритика и культурная журналистика напрямую влияют на кинопроцесс в стране.

"Без медиаподдержки мы не продержались бы и года, ведь наши рекламные бюджеты не такие уж и большие. Но, к сожалению, многие журналисты занимаются культурой только потому, что им не доверяют политику, экономику и другие важные вещи", – отметил главный прокатчик авторского фестивального кино в Украине.

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4

Томас Дворжак: «Ради истории я пожертвую языком фотографии»

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Фоторепортер Томас Дворжак родился в 1972 году в небольшом баварском городке и от скуки сбежал оттуда в 19 лет. Он уехал на Кавказ и провел там около 10 лет, снимая и освещая различные военные конфликты в Чечне, Абхазии и Нагорном Карабахе. С 2004 года Дворжак является членом международного агентства Magnum Photos, а в этом году стал его президентом.

Дворжак освещал главные военные конфликты в частности на Балканах, в Ираке, Косово, Ливии, Египте и Афганистане, снимал последствия терактов 9/11 и урагана «Катрина», был фотографом президента Грузии Михаила Саакашвили. Его работы публиковали журналы Time Magazine и New Yorker. Автор фотокниг: Kavkaz (2010), Taliban (2002), M*A*S*H* IRAQ (2006), Beyond Sochi (2013), Instagram Collection” (2013-2017).

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