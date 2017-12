Профессия – журналист. 4 лучших интервью-2017 о медиа-образовании

Фотограф Александр Чекменев родился и вырос в Луганске. Учился в местной фотомастерской, там же и начал карьеру фотографа, а в 1997 году переехал в Киев. Его известные серии «Паспорт» (1994-1995), «Донбасс» (1994-2015), «Воины» (2014), War-Torn (2014) и другие – документация истории, уходящей эпохи, разрухи и людей, пострадавших от развала СССР. Работы фотографа публиковались в New York Times, Lens Blog, TIME Lightbox, The New Yorker Photo Booth и MSNBC. Во время открытия выставки «Документация повседневности» Александр Чекменев рассказал о создании своих серий и необходимости документировать современную украинскую историю.