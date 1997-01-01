Профессия – журналист. 4 лучших интервью-2017 о медиа-образовании

Телеведущая и замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк ездила по глубоким селам – таким, где люди не пускали детей в школу, потому что по улицам ходили волки (были распроданы охотничьи угодья и в лесу нарушился природный баланс).

"Когда я туда заезжала, ко мне выходили люди, как из фильма «Кин-дза-дза!». Но они знали об «1+1». Я считаю, что это были умные люди. Люди, которым мы обычным доверительным языком объясняли сложные вещи. Мне кажется, что потом определенная часть людей могла немного отупеть из-за перенасыщения некачественной информацией. Сегодня также есть запрос на подобную доверительную беседу. И его мог бы удовлетворить общественный вещатель. Но все начинается с образования. Если мы не дадим людям знаний, не научим различать информацию и не обратим их к чтению, ничего не получится", – уверена телеведущая.