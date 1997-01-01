Профессия – журналист. 4 лучших интервью-2017 о медиа-образовании

Мы продолжаем подводить итоги года. Давайте вспомним лучшие интервью, которые дали «Телекритике» украинские и не только медийщики, которые познали секреты профессионализма и поделились ими с нашими читателями.
Телеведущая и замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк ездила по глубоким селам – таким, где люди не пускали детей в школу, потому что по улицам ходили волки (были распроданы охотничьи угодья и в лесу нарушился природный баланс).
"Когда я туда заезжала, ко мне выходили люди, как из фильма «Кин-дза-дза!». Но они знали об «1+1». Я считаю, что это были умные люди. Люди, которым мы обычным доверительным языком объясняли сложные вещи. Мне кажется, что потом определенная часть людей могла немного отупеть из-за перенасыщения некачественной информацией. Сегодня также есть запрос на подобную доверительную беседу. И его мог бы удовлетворить общественный вещатель. Но все начинается с образования. Если мы не дадим людям знаний, не научим различать информацию и не обратим их к чтению, ничего не получится", – уверена телеведущая.
Глава кинокомпании «Артхаус Трафик» и один из основателей Одесского международного кинофестиваля Денис Иванов уверен в том, что кинокритика и культурная журналистика напрямую влияют на кинопроцесс в стране.
"Без медиаподдержки мы не продержались бы и года, ведь наши рекламные бюджеты не такие уж и большие. Но, к сожалению, многие журналисты занимаются культурой только потому, что им не доверяют политику, экономику и другие важные вещи", – отметил главный прокатчик авторского фестивального кино в Украине.
Фоторепортер Томас Дворжак родился в 1972 году в небольшом баварском городке и от скуки сбежал оттуда в 19 лет. Он уехал на Кавказ и провел там около 10 лет, снимая и освещая различные военные конфликты в Чечне, Абхазии и Нагорном Карабахе. С 2004 года Дворжак является членом международного агентства Magnum Photos, а в этом году стал его президентом.
Дворжак освещал главные военные конфликты в частности на Балканах, в Ираке, Косово, Ливии, Египте и Афганистане, снимал последствия терактов 9/11 и урагана «Катрина», был фотографом президента Грузии Михаила Саакашвили. Его работы публиковали журналы Time Magazine и New Yorker. Автор фотокниг: Kavkaz (2010), Taliban (2002), M*A*S*H* IRAQ (2006), Beyond Sochi (2013), Instagram Collection” (2013-2017).