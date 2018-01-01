Продюсер сериала «Безумцы» выступит на киевском медиафоруме

Выступления звездных гостей состоятсяна KMW 2018 при поддержке Ванкуверской школы киноискусств (Vancouver Film School).

Первым перед киевской публикой выступит сценарист и шоураннер Майкл Бейсер, который за больше, чем 38 лет работы, сотрудничал с компаниями 20th Century Fox, Universal Pictures, Disney, Columbia TriStar и Warner Brothers. 17 сентября с 17:20 до 18:00 он проведет лекцию «Шоураннер. Профессия для смелых». Свое выступление Бейсер посвятит тому, как быть сценаристом и организовать работу в группе, а также на какие нюансы следует обращать внимание при написании сценария для телевидения.

Также 17 сентября с 16:10 до 17:00 состоится выступление кастинг-директора Марджери Симкин («Аватар»), которая сотрудничала с такими режиссерами, как Джемс Кэмерон, Терри Гиллиам и Гильермо дель Торо. На мастер-классе Марджери расскажет о работе кастинг-директора, а также о возможностях для украинских актеров принять участие в международных кастингах, в том числе голливудских.

Шоураннеры сериала Mad Men («Безумцы») Мария и Андрэ Жакметтон 19 сентября поделятся подробностями и секретами своих проектов и поговорят о специфике создания сериалов для американских каналов. Напомним, сериал «Безумцы» трижды получал «Золотой глобус» как «Лучший драматический сериал», а также взял четыре рекордные Primetime Emmy Award подряд в этой же номинации. Чета Жакметтон также работала над проектами «Спасатели Малибу», «Охотники за древностями», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Версаль» и многими другими.

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