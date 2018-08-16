Представители МФЖ: в Украине безнаказанность за преступления против журналистов – норма

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что системная безнаказанность за преступления против журналистов фиксируется не только НСЖУ, но и международными организациями, в частности, Freedom House.

«Собственно, можно говорить, что каждые четыре дня применяется сила в отношении журналистов. Преступления разного характера: от кровавых избиений до отъема диктофона, – отмечает Сергей Томиленко. – К сожалению, физическое насилие применяется и к женщинам. К примеру, в сентябре было зафиксировано 6 случаев применения силы в отношении женщин-журналисток, и один – в отношении мужчины-журналиста. Правда, в течение года, как статистика свидетельствует, в основном нападают на мужчин».

НСЖУ создала собственный «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который ведет вместе с партнерскими организациями. По каждому случаю применения силы против журналистов НСЖУ пытается делать публичное заявление, а также всячески способствует объективному и оперативному расследованию, предоставляя при необходимости и юридическое сопровождение.