Представители МФЖ: в Украине безнаказанность за преступления против журналистов – норма

На семинаре в Киеве 22 октября, организованном Международной федерацией журналистов, обсудили проблемы физической безопасности журналистов в Украине и Европе, а также правовые нюансы, которые должен знать каждый пострадавший журналист.
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что системная безнаказанность за преступления против журналистов фиксируется не только НСЖУ, но и международными организациями, в частности, Freedom House.
«Собственно, можно говорить, что каждые четыре дня применяется сила в отношении журналистов. Преступления разного характера: от кровавых избиений до отъема диктофона, – отмечает Сергей Томиленко. – К сожалению, физическое насилие применяется и к женщинам. К примеру, в сентябре было зафиксировано 6 случаев применения силы в отношении женщин-журналисток, и один – в отношении мужчины-журналиста. Правда, в течение года, как статистика свидетельствует, в основном нападают на мужчин».
НСЖУ создала собственный «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который ведет вместе с партнерскими организациями. По каждому случаю применения силы против журналистов НСЖУ пытается делать публичное заявление, а также всячески способствует объективному и оперативному расследованию, предоставляя при необходимости и юридическое сопровождение.
«Согласно "Индексу" с начала года зафиксировано 64 случая нападений на журналистов. В 10 из них НСЖУ обвиняет сотрудников силовых структур, – приводит факты Сергей Томиленко. – 92% уголовных производств, которые полиция начинает расследовать, не доходят до суда. Но если суд таки происходит, то наказание чрезвычайно ничтожное – мизерный штраф за нападение на журналистов размером в $20–50 не может остановить насилие».
НСЖУ проводит региональные дискуссии о физической безопасности журналистов, общественные слушания и всячески привлекает международных партнеров, чтобы повлиять на власти и правоохранителей.
«Ключевое требование Союза – это проведение парламентских слушаний, чтобы на высшем государственном уровне обсудить вопрос безнаказанности. Но сегодня власть и политики не хотят отчитываться, и это требование остается нереализованным, – отмечает Томиленко. – Единственное, на что обращает внимание украинская власть, – это давление международного сообщества. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы международная общественность потребовала от украинской власти публичного отчета за преступления против журналистов».
Помощник генерального секретаря Международной федерации журналистов Оливер Мани-Керл отмечает, что в Украине безнаказанность за преступления против журналистов – обычное дело.
«Наша организация считает необходимым помогать украинским журналистам и их крупнейшему объединению НСЖУ в решении этих вопросов, – заявил господин Оливер. – С началом событий на востоке Украины, после аннексии Крыма МФЖ начала активно проводить тренинги по безопасности журналистов, семинары, призванные защищать права работников СМИ».
По его словам, кампании, которые проводит НСЖУ для улучшения физической безопасности журналистов, профессионально организованы и очень важны.
«Это имеет большое значение для достижения цели – сделать профессию журналиста в Украине и мире в целом более безопасной, защищенной, – убежден Мани-Керл. – Прошло 18 лет, а в Украине до сих пор задают вопросы по убийству Георгия Гонгадзе. Мы отказываемся забывать и отпускать это дело, оно для нас важно и имеет значение. Убежден, что совместно нам удастся достичь цели».
Напомним, семинар МФЖ проходил в пресс-центре НСЖУ 22 и 23 октября. Участниками мероприятия были представители журналистских союзов Македонии, Черногории, Турции, Беларуси, Сербии, Великобритании и Украины.
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