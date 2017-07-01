Правда или фейк: подборка компьютерных игр для фактчекинга

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PolitiTruth

Эту игру разработал Кристофер Сен-Мар Джарвис и компания PolitiFact. Игра использует пролистывание в стиле сервиса Tinder: игроки сдвигают текст влево, если считают, что это ложная информация, и вправо – если эта информация соответствует действительности. Игра использует как заголовки, так и цитаты. После того как игрок принял решение, ему показывают результаты проверки текста сервисом Truth-O-Meter сайта PolitiFact. Игроки могут видеть, сколько других участников оценили эту информацию как правдивую или ложную. Сайт также отмечает фейковые цитаты и статьи, которые большинство людей оценили как правдивые.

Поиграть в игру можно тут.