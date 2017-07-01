Правда или фейк: подборка компьютерных игр для фактчекинга

Фактчекеры снимают видео, делают руководства и проводят конференции, чтобы научить журналистов и читателей отличать правду от фейка в новостях. Теперь они создают еще и игры.
PolitiTruth
Эту игру разработал Кристофер Сен-Мар Джарвис и компания PolitiFact. Игра использует пролистывание в стиле сервиса Tinder: игроки сдвигают текст влево, если считают, что это ложная информация, и вправо – если эта информация соответствует действительности. Игра использует как заголовки, так и цитаты. После того как игрок принял решение, ему показывают результаты проверки текста сервисом Truth-O-Meter сайта PolitiFact. Игроки могут видеть, сколько других участников оценили эту информацию как правдивую или ложную. Сайт также отмечает фейковые цитаты и статьи, которые большинство людей оценили как правдивые.
Поиграть в игру можно тут.
Fake News: The Game
Пользователи сдвигают текст новостного заголовка вправо, если считают, что это правда, и влево, если считают новость фейковой. Приложение берет информацию из своей базы данных сайтов Snopes.com, PolitiFact и FactCheck.org. Цифровое агентство ISL создало эту игру, чтобы "противостоять мировой пандемии дезинформации". Для устройств iOS приложение можно бесплатно скачать в App Store.
Поиграть в игру можно тут.
Factitious
Игра Factitious создана командой Innovation in Journalism through Game Design Американского университета. Factitious включает несколько раундов, в ходе которых игрок может убрать текст или кликнуть на него, чтобы пометить новость как фейковую или реальную. После того как игрок выберет ответ, сайт дает информацию об источниках новости. Игра также предлагает пользователям советы, как различать фейковые и реальные новости в будущем.
Поиграть в игру можно тут.
Fake It To Make It
Эта игра (от разработчика Аманды Уорнер) не обучает пользователей отличать фейковые новости от реальных, но показывает, как работают создатели фейковых новостей. Игроки пробуют себя в роли создателя контента, получающего деньги за фейковые новости. "Я надеюсь, что, если игроки узнают больше о том, как и почему пишутся и распространяются фейковые новости, они станут более скептично относиться к опубликованной информации, - написала Уорнер. - Я считаю, что понимание, как и почему нами пытаются манипулировать ради власти или денег, стоит того, чтобы больше узнать об этом».
Поиграть в игру можно тут.