Першими у вільний доступ потрапили електронні версії шкільних підручників для 9-го класу від видавництва «Ранок»

До 1 вересня залишається менш як два тижні. Згідно з відомостями МОН України, станом на 17 серпня, Інститутом модернізації змісту освіти вже прийнято для відправлення в навчальні заклади 186 найменувань. Загалом це більш як 8 млн підручників, які складають майже 96 відсотків від загальної кількості держзамовлення. Далі справа за доставкою, яку планують здійснити до середини вересня.

Альтернативою друкованій версії на сьогодні є електронні підручники, які вітчизняні видавці вже почали надавати Міністерству освіти і науки. Нагадуємо, що з цього року публікація електронних версій книжок у вільному доступі є обов'язковою вимогою Міністерства освіти.

Вже традиційно, повний обсяг своєї частки держзамовлення першим виконало харківське видавництво "Ранок". Крім того, всі електронні версії підручників "Ранку" для 9-го класу вже є у вільному доступі. Йдеться про 28 підручників з різних дисциплін українською та російською мовами.

Зазначену літературу можна знайти на сайтах видавництва "Ранок" www.ranok.com.ua і http://interactive.ranok.com.ua/ в розділі "Підручники". Всі підручники отримали гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України". Вони повністю відповідають новим навчальним програмам та друкованим оригіналам. Також підручники "Ранку" можна завантажити з ресурсу Інституту модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/.

"Електронні підручники нашого видавництва мають високу якість. Чим вони відрізняються від інших? Крім електронних версій підручників на сайті інтерактивної школи розміщені електронні доповнення. Це і тематичне відео, тести, он-лайн уроки, аудіо файли для вдосконалення іноземних мов, лабораторні роботи, методичні матеріали для вчителів", — повідомив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Щоб отримати доступ до навчальної літератури досить просто зареєструватися на сайті, скачати підручник або додаток до нього і встановити на будь-який зручний носій: комп'ютер, планшет або телефон.

Варто нагадати, що видавництво "Ранок" за власною ініціативи вже кілька років публікує електронні версії своїх підручників. Сьогодні на офіційному сайті видавництва можна безкоштовно скачати навчальну літературу для 4-х, 7-8-9-х класів.

До уваги педагогів та батьків: сьогодні в мережі Інтернет існує безліч ресурсів, які пропонують завантаження шкільних підручників для загально-освітньої школи. Але, деякі не відповідають вимогам нової навчальної програми. Звертайте на це увагу та користуйтеся офіційними ресурсами видавництв та Інституту модернізації змісту освіти.