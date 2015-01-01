Павел Шеремет: «Мы – один из ключевых институтов гражданского общества и делаем этот мир лучше»

Павел Шеремет убит год назад в центре Киева. Его автомобиль взорвали, а заказчики и исполнители теракта до сих пор не найдены. В ноябре 2015 года Павел Шеремет встретился со студентами Школы журналистики УКУ и поговорил с ними о профессии. Мы приводим краткий конспект его лекции.
Я родился и вырос в Минске и по образованию банкир. Я начинал свою трудовую деятельность в банке, а журналистом стал совершенно случайно. Я консультировал белорусское телевидение по экономическим программам, ведь тогда из журналистов еще никто не понимал, что такое валюта, кросс-курсы, биржи. Я писал тексты белорусским журналистам, затем стал комментировать, сам вести. В общем, меня так затянула эта трясина, что я уже 25 лет занимаюсь журналистикой и ни дня об этом не пожалел.
Был короткий период разочарования в середине 2000-х годов, когда в России началось все то же самое, что я пережил в Белоруссии. Мне казалось, что наверное, я выбрал неправильную профессию в жизни. Потом грянул экономический кризис, банкиры стали массово разоряться и тогда я понял, что жизнь журналиста все же веселее, чем жизнь банкира.
Я начал работать на белорусском телевидении, первым президентом стал Александр Лукашенко. И, как вы знаете, это пока еще и последний президент Белоруссии. Половина моей жизни прошла при президентстве Лукашенко. Когда он провел свой первый референдум и отменил национальную белорусскую символику – герб и бело-красный флаг – я выступил категорически против этого. Я закрыл программу, первый раз ушел с телевидения в никуда, хотя я был любимым журналистом Александра Лукашенко.
Я был главным редактором первой независимой газеты «Белорусская деловая газета», потом долгие годы был шефом бюро ОРТ. В 97 году был громкий скандал, когда нашу съемочную группу арестовали за репортаж о границе. 3 месяца я провел в белорусской тюрьме в Гродно. В 99 году я уехал в Москву, потому что в Белоруссии было уже невозможно работать. Там я был ведущим программы «Время», когда президентом был Борис Ельцин. Лукашенко к тому времени лишил меня гражданства, хотя мои старшие дети остаются гражданами Белоруссии и в Минске живет моя мама.
Пять лет назад я перебрался в Украину по личным причинам. Долгое время люди не могли понять, что я делаю в Киеве, если я работаю в Москве. Так что я и есть представитель того пресловутого русского мира, который разрушил Путин. Рожденный в Белоруссии, с детьми белорусами, с российским паспортом и женой украинкой. Вот такое удивительное сочетание.
Я работал на телевидении, в газете, создал сайт «Белорусский партизан», работаю в «Украинской правде», с сентября начал работать на радио «Вести», поэтому я прошел все жанры нашей профессии.
Интервью – может быть, самый главный инструментарий нашей работы. Если вы не задаете людям вопросы, если вы не получаете на них ответы, у вас нет никакой почвы для написания репортажа. С другой стороны, интервью – это самостоятельный жанр. Многим молодым журналистам кажется, что это самый легкий жанр и главное для них – сделать интервью со звездой. Это принципиальная ошибка.
Мы каждую неделю слышим бесконечные интервью нынешнего президента Порошенко. Что-то нас из этого зацепило? Что-то из интервью осталось в памяти? Мы можем вспомнить фамилии тех журналистов, которые задавали вопросы президенту? Люди, которые 20 лет занимаются этой профессией, неудачно берут интервью у Порошенко. Но почему вы думаете, что вы, не сделав еще ни одного интервью, после первой же встречи с президентом прославитесь?
Можно, конечно, показать президенту средний палец и вы сразу прославитесь. Многие так и делают, это самый короткий путь к славе: нахамить человеку, которого вы пригласили на интервью. Можно поставить человека в неловкую ситуацию и пригласить его обсуждать выборы, а на самом деле спрашивать о его личной жизни. Хорошо, если этот человек сразу не встанет и не покинет вашу студию и вынужден будет краснеть, потеть, пытаясь выкручиваться и отвечать на вопросы, к которым он не был готов.
Интервью – самый сложный и самый интересный жанр. За свою жизнь я сделал огромное количество интервью и мало о каких из них я могу сказать «бимба». Часто после интервью у меня остается ощущение недоговоренности, что я был слишком слаб, не задал важные вопросы, не дожал собеседника, струсил или, наоборот, передавил, и человек закрылся. До сих пор после каждого интервью я анализирую, что получилось, а что нет. Ведь это именно тот жанр, в котором нет предела совершенству. Это тот жанр, в котором вы никогда не знаете, что вас ждет – победа или провал.
Репортаж иногда вы пишете на автопилоте: есть определенный набор штампов про «пришел, увидел, заявил», а также «подчеркнул». Начинаем его с места события или какого-то героя, потом переходим на цитаты, на мнения экспертов и все. Это алгоритмы. А с интервью вы никогда не знаете, что вас ждет. Может, вас пошлют и вы никогда больше не увидите своего собеседника. А может, это интервью так прогремит, что его разберут на цитаты, и все будут говорить не о герое, а о вас – как о человеке, который смог задать интересные вопросы и раскрыть собеседника с неожиданной стороны.
Есть несколько типов интервью: интервью-источник информации (вы разговариваете с человеком только чтобы получить информацию о сути происходящего); интервью-комментарий (нужно узнать субъективное мнение человека, а не голый факт); интервью-иллюстрация (эмоциональная окраска слов человека, у которого вы берете интервью, создание ощущения присутствия на месте событий).
Детальная подготовка к интервью требует усилий. Нужно понимать, какой психологический тип у вашего собеседника. Вы должны подстроиться под него так, чтобы он этого не заметил. Когда я три месяца сидел в белорусской тюрьме, мне постоянно подсаживали разных людей – подсадных уток. После освобождения я спросил, зачем их меняли. На это мне ответили, что им нужно было подобрать психологический тип для того, чтобы я раскрылся.
Молодым журналистам я всегда даю простой совет: изучите все о человеке, с которым будете говорить. Только знания помогут составить интересные вопросы. Если это не помогает, дайте себе ответ на вопрос о том, что спросила бы ваша мама.
При выборе собеседника нужно оценить его эксклюзивность, сенсационность и важность. Узнайте, насколько он правдив и каковы его мотивы, насколько он осведомлен в теме, насколько он цитируем и умеет ли хорошо говорить.
Интервью – это не беседа, не разговор без начала и конца, без четкой задачи и цели. Интервью – это не дебаты, мы не спорим с нашим собеседником, мы не пытаемся показать себя умнее его и мы говорим не как двое равных людей с одинаковым статусом. Интервью – это диалог, который напоминает допрос в следственном комитете. Диалог, в котором всегда есть конкретная задача и цель.
Интервью – это опыт, множество повторений одного и того же. Но важно понимать несколько принципиальных вещей: невозможно стать хорошим журналистом, не понимая сути нашей профессии, и невозможно стать хорошим журналистом и хорошим интервьюером, не понимая миссии и для чего мы это все делаем.
Люди идут в журналистику либо от обыденности (ну нужно же где-то работать), либо из тщеславия (кажется, что это короткий путь к славе). Но суть журналиста – рассказывать истории, и если люди вам неинтересны или вам тяжело подойти к ним и заговорить, то это не ваша профессия или вам нужно что-то в себе изменить и научиться это делать. Мы приходим к людям, как правило, в самый неподходящий и тяжелый момент в жизни.
У всех авторитетных журналистов, которых я встречал, есть ощущение миссии. Мы – один из ключевых институтов гражданского общества и делаем этот мир лучше. Когда нам рассказывают, что журналисты слишком скандальные и дестабилизируют обстановку – это все неправда. Конечно, мы перегибаем палку с интонацией социальных сетей, крикливостью.
Но мы – коммуникаторы внутри общества, через нас люди договариваются между собой, через нас они понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы показываем им образцы для подражания и примеры того, как не надо поступать. Поэтому история о каком-то скрипаче, музыканте, художнике, фермере, история о простом человеке может быть настолько важной для кого-то, может перевернуть всю жизнь этого человека.
Фото на обложке: Алена Зашко, Школа журналистики УКУ