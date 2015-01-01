Павел Шеремет: «Мы – один из ключевых институтов гражданского общества и делаем этот мир лучше»

Я родился и вырос в Минске и по образованию банкир. Я начинал свою трудовую деятельность в банке, а журналистом стал совершенно случайно. Я консультировал белорусское телевидение по экономическим программам, ведь тогда из журналистов еще никто не понимал, что такое валюта, кросс-курсы, биржи. Я писал тексты белорусским журналистам, затем стал комментировать, сам вести. В общем, меня так затянула эта трясина, что я уже 25 лет занимаюсь журналистикой и ни дня об этом не пожалел.

Был короткий период разочарования в середине 2000-х годов, когда в России началось все то же самое, что я пережил в Белоруссии. Мне казалось, что наверное, я выбрал неправильную профессию в жизни. Потом грянул экономический кризис, банкиры стали массово разоряться и тогда я понял, что жизнь журналиста все же веселее, чем жизнь банкира.

Я начал работать на белорусском телевидении, первым президентом стал Александр Лукашенко. И, как вы знаете, это пока еще и последний президент Белоруссии. Половина моей жизни прошла при президентстве Лукашенко. Когда он провел свой первый референдум и отменил национальную белорусскую символику – герб и бело-красный флаг – я выступил категорически против этого. Я закрыл программу, первый раз ушел с телевидения в никуда, хотя я был любимым журналистом Александра Лукашенко.

Я был главным редактором первой независимой газеты «Белорусская деловая газета», потом долгие годы был шефом бюро ОРТ. В 97 году был громкий скандал, когда нашу съемочную группу арестовали за репортаж о границе. 3 месяца я провел в белорусской тюрьме в Гродно. В 99 году я уехал в Москву, потому что в Белоруссии было уже невозможно работать. Там я был ведущим программы «Время», когда президентом был Борис Ельцин. Лукашенко к тому времени лишил меня гражданства, хотя мои старшие дети остаются гражданами Белоруссии и в Минске живет моя мама.