Пальто, яйцо и разговоры о случайном сексе в США: опыт заключения журналиста в Северной Корее

Недавно я прочитала в Harvard Business Review о том, что молодое поколение работников хочет не просто говорить о влиянии, но влиять. Этого хотела и я, когда училась в колледже. Я хотела влиять своей работой на жизнь тех, кого постигла несправедливость. Именно поэтому я выбрала документальную журналистику, именно поэтому я провела 140 дней в тюрьме Северной Кореи.

Это произошло 17 марта 2009 года. Я делала с командой документальный фильм о беженцах из Северной Кореи, которые находились в Китае на грани выживания. В последний день съемок мы оказались на границе. Там не было ни проволоки, ни знаков, которые бы предупреждали о пограничной линии. Но это именно то место, которое пересекают многие беженцы по пути в Китай.

Погода была еще зимняя и на реке стоял крепкий лед. Мы были посреди реки и снимали условия, в которых северокорейские беженцы ищут свободу. Вдруг кто-то из команды закричал: "Солдаты!". Я оглянулась и увидела двух низкорослых людей в зеленой униформе и с винтовками в руках.

Мы сорвались с места и стали бежать. Я лишь молилась, чтобы мне не выстрелили в голову, и я успела добежать до территории Китая, гдебуду в безопасности. И я добежала. Но позади меня была моя коллега Лора Кинг, которая упала на колени и сказала, что не чувствует ног. Я не смогла оставить ее.