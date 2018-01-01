Открыт прием заявок на стипендию от «Радіо Свобода»

“Радіо Вільна Європа”/”Радіо Свобода” принимает заявки на участие в региональной стипендиальной программе для журналистов.
Цель конкурса - помочь активным журналистам из стран “Восточного партнерства” (Украины, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы) развиваться профессионально. Участвовать в программе могут лишь представители указанных выше стран.
Заявки принимаются до 24 сентября 2018 года. Сама стипендиальная программа продлится 8 месяцев - с ноября текущего года по июнь 2019-го.
На время программы победитель отборочного конкурса будет получать ежемесячную стипендию, ему покроют расходы на дорогу и на проживание в Праге.
Подробности о стипендиальной программе и о правилах подачи заявок можно найти здесь.
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